Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Famosa influencer colombiana le declara su amor a Altafulla: "yo te puedo mantener"

Sin tapujos, una famosa influencer colombiana le declaró su amor a Altafulla, desatando sorpresa por su atrevida propuesta.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Altafulla se mostró sorprendido con declaración de amor de reconocida influencer colombiana. (Foto izquierda: Canal RCN | Foto derecha: Freepik)

Aprovechando que Andrés Altafulla está soltero, una reconocida influencer colombiana le confesó sus sentimientos, dejándolo completamente sorprendido. Su declaración se volvió viral gracias a un video que circula en redes.

Artículos relacionados

¿Quién es la influencer colombiana que le declaró su amor a Altafulla?

Se trata de la creadora de contenido cartagenera Leidy Cardales, conocida en redes como 'La Gran Leidy’s'.

Con su baja estatura y su humor particular, ha conquistado a miles en TikTok gracias a sus videos en los que interpreta a una villana y populariza su icónica frase "a tu marido lo amo", logrando así gran reconocimiento.

Reconocida influencer colombiana le declara su amor a Altafulla
Andrés Altafulla es sorprendido por la declaración de amor de una famosa influencer. (Foto: Canal RCN)

Gracias a su creciente éxito, tuvo la oportunidad de conocer a Andrés Altafulla, ganador de La casa de los famosos Colombia, a quien sin temor alguno y sin dudarlo, se le acercó y le declaró su amor, asegurándole que ella podía mantenerlo.

Oye Altafulla, yo te puedo mantener", le dijo la mujer mientras el cantante la miraba con sorpresa.

Artículos relacionados

¿Qué le respondió Altafulla a 'La Gran Leidy's' tras su declaración de amor?

Anonadado por la inesperada confesión, el barranquillero le preguntó a la influencer qué sabía hacer para asegurarse de que realmente le convenía en su vida. Ella, sin rodeos, respondió que no sabía hacer nada.

Aun así, insistió en que podía mantenerlo, pero puso una condición: el intérprete de 'Paila' debía encargarse de cocinar, lavar, planchar y asumir los oficios del hogar.

Altafulla, con gesto de incertidumbre, le reiteró que debía demostrar alguna habilidad si quería conquistar su corazón.

Reconocida influencer colombiana le declara su amor a Altafulla
Andrés Altafulla como finalista de La casa de los famosos Colombia en su segunda temporada. (Foto: Canal RCN)

Ella, sin pensarlo, respondió que podía “hacerle cositas muy ricas”, dejando al cantante aún más sorprendido y llevándolo a concluir que “era una mujer chiquita y tan mala”.

El video, aunque generó emoción en algunos, solo se trataría de otro de los contenidos humorísticos de la influencer, cuya espontaneidad ha sacado miles de risas y hasta ha provocado conversaciones virales en las que Karina García terminó involucrada.

Artículos relacionados

¿Por qué Karina García terminó siendo nombrada en medio de esta declaración de amor de 'La Gran Leidy's' a Altafulla?

En los comentarios del clip, varios seguidores de la cartagenera la elogiaron en tono de broma, asegurando que “le había quitado el marido” a la modelo paisa Karina García, tal como dice su famosa frase.

Algunos también la compararon con ella solo por haber dicho que podía mantenerlo, apodándola como la "Karinita Junior".

Y otros usuarios, entre risas, confesaron envidiarla por estar tan cerca del artista y hasta la postularon como participante de La casa de los famosos Colombia 3.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Miguel Ayala Giovanny Ayala

Hijo de Giovanny Ayala narró el minuto a minuto de su rescate: "Vimos un zapato verde"

Miguel Ayala, contó en exclusiva para Buen día, Colombia, del Canal RCN, el momento exacto en el que lo rescataron.

Greeicy muestra a Kai de perfil en una publicación llena de ternura Greeicy

Greeicy sorprendió al revelar imágenes de su hijo, Kai: ¿ya mostró su rostro?

Greeicy Rendón enterneció a sus fans con fotos y videos de su hijo, Kai, revelando momentos felices junto a su hijo.

Yeferson Cossio comparte triste recuerdo. Yeferson Cossio

Yeferson Cossio revive un recuerdo que revela un momento doloroso de su vida: "Mientras aún vivía"

Yeferson Cossio recordó a su padre con una foto de hace 7 años que generó nostalgia y apoyo en redes sociales.

Lo más superlike

Navidad

Día de las velitas: ¿Cuántas encender, de qué color y qué pedir?

Detalles que no debes dejar pasar para disfrutar y vivir correctamente la tradición del Día de la velitas.

Así es el álbum Panini del Mundial 2026 Selección Colombia

Así es el álbum del Mundial 2026: ¿cuánto cuesta y fecha de salida en Colombia?

Shakira es criticada en redes por enviar mensaje en inglés a sus fans en Spotify Wrapped Shakira

Shakira recibe críticas de una fan por un inesperado detalle en su Spotify Wrapped: "antes eras chida"

Cazzu canta vallenato. Cazzu

Cazzu emocionó al público colombiano al cantar un clásico vallenato del Binomio de Oro en Bogotá

Valentina Taguado huele a Cintia Cossio. Valentina Taguado

¿A qué huele Cintia Cossio? Valentina Taguado sorprendió con su veredicto en ¿Qué hay pa' dañar?