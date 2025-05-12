Famosa influencer colombiana le declara su amor a Altafulla: "yo te puedo mantener"

Aprovechando que Andrés Altafulla está soltero, una reconocida influencer colombiana le confesó sus sentimientos, dejándolo completamente sorprendido. Su declaración se volvió viral gracias a un video que circula en redes.

¿Quién es la influencer colombiana que le declaró su amor a Altafulla?

Se trata de la creadora de contenido cartagenera Leidy Cardales, conocida en redes como 'La Gran Leidy’s'.

Con su baja estatura y su humor particular, ha conquistado a miles en TikTok gracias a sus videos en los que interpreta a una villana y populariza su icónica frase "a tu marido lo amo", logrando así gran reconocimiento.

Andrés Altafulla es sorprendido por la declaración de amor de una famosa influencer. (Foto: Canal RCN)

Gracias a su creciente éxito, tuvo la oportunidad de conocer a Andrés Altafulla, ganador de La casa de los famosos Colombia, a quien sin temor alguno y sin dudarlo, se le acercó y le declaró su amor, asegurándole que ella podía mantenerlo.

Oye Altafulla, yo te puedo mantener", le dijo la mujer mientras el cantante la miraba con sorpresa.

¿Qué le respondió Altafulla a 'La Gran Leidy's' tras su declaración de amor?

Anonadado por la inesperada confesión, el barranquillero le preguntó a la influencer qué sabía hacer para asegurarse de que realmente le convenía en su vida. Ella, sin rodeos, respondió que no sabía hacer nada.

Aun así, insistió en que podía mantenerlo, pero puso una condición: el intérprete de 'Paila' debía encargarse de cocinar, lavar, planchar y asumir los oficios del hogar.

Altafulla, con gesto de incertidumbre, le reiteró que debía demostrar alguna habilidad si quería conquistar su corazón.

Andrés Altafulla como finalista de La casa de los famosos Colombia en su segunda temporada. (Foto: Canal RCN)

Ella, sin pensarlo, respondió que podía “hacerle cositas muy ricas”, dejando al cantante aún más sorprendido y llevándolo a concluir que “era una mujer chiquita y tan mala”.

El video, aunque generó emoción en algunos, solo se trataría de otro de los contenidos humorísticos de la influencer, cuya espontaneidad ha sacado miles de risas y hasta ha provocado conversaciones virales en las que Karina García terminó involucrada.

¿Por qué Karina García terminó siendo nombrada en medio de esta declaración de amor de 'La Gran Leidy's' a Altafulla?

En los comentarios del clip, varios seguidores de la cartagenera la elogiaron en tono de broma, asegurando que “le había quitado el marido” a la modelo paisa Karina García, tal como dice su famosa frase.

Algunos también la compararon con ella solo por haber dicho que podía mantenerlo, apodándola como la "Karinita Junior".

Y otros usuarios, entre risas, confesaron envidiarla por estar tan cerca del artista y hasta la postularon como participante de La casa de los famosos Colombia 3.