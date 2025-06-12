Yina Calderón, pasada de copas, reveló que no pudo pagar en un supermercado

La empresaria de fajas, Yina Calderón, acostumbra a tener informados a sus seguidores de todas las polémicas en las que se mete, pues en horas de la mañana de este sábado 6 de diciembre volvió a hacer de las suyas.

¿Qué hizo Yina Calderón en un supermercado?

A través de sus historias en Instagram, la polémica mujer les contó a sus seguidores que estaba esperando en un supermercado a sus hermanas, porque “no tenía cómo pagar”, ya que ningún medio de pago le estaba funcionado.

Yina Calderón, sentada en el piso del supermercado, reveló que “sus tarjetas no le servían”, pero una de las amigas con las que estaban, dijo que no eran las tarjetas, sino que ningún sistema de pago estaba funcionando.

¿Qué pasó con Yina Calderón en el supermercado mientras esperaba a sus hermanas?

La empresaria de fajas grabó con detalle el momento en el que está sentada en el piso del supermercado junto a sus dos amigas y como siempre, no le importó dejarse ver pasada de copas, pues sus amigas están en la misma condición.

Yina Calderón no pudo pagar en un supermercado y así reaccionó. (Foto: Canal RCN)

Mientras que Yina grababa la historia para sus seguidores, enfocó a un hombre que entró al supermercado y dijo “aquí hay hombres lindos”, pues un ciudadano que entró a hacer sus respectivas compras, sonrió cuando escuchó que Yina dijo esto.

¿Por qué Yina Calderón estaba esperando en el piso del supermercado?

Mencionado anteriormente, la polémica empresaria habría salido en la noche del viernes 5 de diciembre a disfrutar un rato con sus amigas y se pasó de copas, pues horas antes de confesar que estaba esperando en el supermercado, ya había compartido una historia cantando pasada de copas.

El episodio de Yina Calderón tras pasarse de copas. (Foto: Canal RCN)

Al parecer, todo indicaría que Yina Calderón pasó de largo toda la noche mientras disfrutaba de la fiesta y las copas, pero no contaba con que en la mañana de este sábado no podría pagar sus compras en un supermercado.

Por eso mismo, porque sigue ebria, la empresaria decidió esperar en el piso del supermercado mientras resuelve pagar su deuda en el establecimiento comercial y después de esta última historia, no ha revelado si logró saldar el pago o si sus hermanos ya legaron por ella.