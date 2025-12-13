Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hija de Karina García se alejará de las redes sociales y explicó el motivo

Isabella Vargas, hija mayor de Karina García, reveló que se alejaría de las redes sociales por unos días y explicó la razón.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Hija de Karina García anunció que dejará las redes sociales por un tiempo
Hija de Karina García anunció que dejará las redes sociales por un tiempo. (Foto Canal RCN).

Isabella Vargas, hija mayor de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia Karina García, sorprendió a sus cientos de seguidores al anunciar su retiro temporal de las redes sociales y explicó la llamativa razón desde un paradisiaco lugar.

¿En dónde se encuentra Isabella Vargas, hija mayor de Karina García?

En un reciente video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Isabella Vargas, hija mayor de Karina García, reveló que se alejará de las redes sociales de manera temporal por una llamativa razón.

Hija de Karina García confirmó su retiro temporal de las redes sociales
Hija de Karina García confirmó su retiro temporal de las redes sociales. (Foto Canal RCN).

Según comentó la joven influenciadora, tras pocos días de haber llegado a Colombia tras su más reciente paso por República Dominicana, tomaron la decisión junto a su mamá de viajar a Cartagena para pasar momentos en familia en donde Valentino, el hijo menor de Karina García, estuviera presente.

Pues el pequeño habría pasado una larga temporada sin la presencia de su madre, quien estuvo en un proyecto fuera del país durante un mes, y por tal razón habrían tomado la decisión de manera inesperada.

"Necesitábamos como literalmente un momento en familia, los tres, solecito, playita y aquí estamos, nos vinimos con Valentino. Nos vamos a quedar unos días, siento que nos hacía falta tanto a mi mamá como para mí y Valentino”

¿Por qué Isabella Vargas, hija de Karina García, se alejará de las redes sociales?

Por esta razón, para aprovechar el tiempo en familia, Isabella mencionó que muy probablemente dejaría de compartir cosas por medio de sus redes sociales para que la desconexión fuera completa, al menos por estos días.

“No sé si vaya a estar grabándoles mucho contenido, quiero estar como desconectada, compartiendo con ellos"

Sin embargo, mencionó que trataría de publicar al menos una que otra historia para reportarse a sus fans. De esta manera, la joven influenciadora advirtió a sus seguidores sobre lo que estará haciendo por estos días para que no surja ningún malentendido o preocupación por parte de ellos.

