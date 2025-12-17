Tras años de polémica, J Balvin revela cómo pasó del rencor a admirar a Residente

El creador de contenido Ibai Llanos abrió un espacio de diálogo con Residente que terminó revelando una mirada mucho más humana sobre los conflictos mediáticos, el éxito y las emociones que se esconden detrás de la fama.

Durante la entrevista, J Balvin reconoció que hubo momentos marcados por la rabia, el rencor y la incomodidad, especialmente por el ruido del “hate” y las tensiones públicas que rodearon su carrera y la de otros artistas.

Sin embargo, el tiempo, la reflexión y el trabajo personal transformaron esas emociones en una postura completamente distinta.

J Balvin no solo reconoce el talento de quienes estuvieron en el centro de la polémica, sino que admite sentir admiración genuina e incluso cariño por trayectorias que antes observaba desde la confrontación.

¿Cómo se transforma el rencor de J Balvin a Residente en admiración con el paso del tiempo?

J Balvin fue honesto al aceptar que, en ciertos momentos, dejó que la rabia hablara más fuerte que la comprensión, los enfrentamientos indirectos y la presión constante de las redes sociales alimentaron emociones difíciles de gestionar.

Sin embargo, lejos de quedarse anclado en ese punto, el artista explicó que el crecimiento personal le permitió mirar con otros ojos aquello que antes le generaba incomodidad.

Reconocer el legado artístico de otros, incluso de quienes fueron motivo de tensión, se convirtió en una señal de madurez emocional.

¿Por qué los conflictos no siempre se resuelven con conversaciones directas?

Aunque no existió una conversación personal para cerrar el capítulo de las diferencias, J Balvin dejó entrever que no siempre es necesaria una reconciliación explícita.

Según su reflexión, muchas disputas nacen y se disuelven dentro de cada individuo, especialmente cuando se atraviesan etapas de vulnerabilidad emocional.

J Balvin habló en una entrevista con Ibai Llanos sobre conflictos y crecimiento personal. (Foto: AFP)

Además, reconoce que el conflicto estuvo marcado por un periodo de miedo, inseguridad y dudas profundas sobre su propio proyecto musical.

Esa carga emocional, más que un ataque externo, fue el detonante de reacciones que hoy se entienden desde otra perspectiva, la sanación, en este sentido, no llegó de un diálogo público, sino del trabajo interno que permitió redefinir prioridades y emociones.

¿Qué papel juega la salud emocional en la carrera de los artistas?

Tanto J Balvin como Ibai coincidieron en que el éxito no inmuniza frente a las crisis personales.

La presión por mantenerse vigente, las comparaciones constantes y la exposición permanente pueden convertirse en detonantes de ansiedad y frustración.

J Balvin sorprendió al público al hablar abiertamente de su salud mental. Foto AFP/Angela Weiss

Y tras fortalecer su bienestar interno, logró algo que antes parecía imposible, admirar el trabajo de otros sin sentir amenaza y evaluar el propio con mayor autocrítica, pero sin culpa ni resentimiento.