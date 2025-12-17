Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
J Balvin sorprendió al revelar cómo luce el cuarto de su pequeño hijo Río

Descubre cómo es el cuarto de Río, el hijo de J Balvin, y la frase que dijo sobre su papá y derritió a miles en redes.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
¿Qué detalle soñado le cumplió J Balvin a su hijo de 4 años en Tokyo?
El tierno sueño que J Balvin hizo realidad para su hijo en Japón. (Foto AFP: Arturo Holmes).

J Balvin volvió a conectar con su audiencia durante una reciente entrevista con Ibai Llanos, en la que permitió conocer uno de los espacios más personales de su vida, el cuarto de su hijo Río.

Lejos del lujo exagerado que muchos imaginarían, el artista paisa sorprendió al mostrar un ambiente sencillo, ordenado y cargado de intención, reflejo de la etapa de vida que atraviesa como padre, esposo y figura global de la música.

¿Cómo es el cuarto de Río y qué revela sobre la crianza de J Balvin?

El espacio de Río llamó la atención por su estética minimalista y pulcra. No hay exceso de juguetes ni colores.

El cuarto está dominado por tonos neutros, líneas limpias y una sensación de calma que contrasta con la imagen pública del artista, en una de las paredes destaca un solo cuadro con una colección de caricaturas, entre ellas referencias a South Park, mientras que algunos peluches completan el ambiente.

Para muchos seguidores, resultó inesperado ver un cuarto tan ordenado y sobrio para un niño pequeño, sin embargo, J Balvin explicó que busca que su hijo crezca en un entorno tranquilo, donde el orden y la simplicidad ayuden a estimular la creatividad y la concentración.

¿Qué significa para J Balvin que su hijo entienda a qué se dedica?

Uno de los momentos más comentados de la entrevista fue cuando J Balvin contó que Río, a pesar de tener apenas cuatro años, ya comienza a comprender que su papá es cantante.

Río, a sus cuatro años, ya reconoce que su papá es cantante y lo expresa de forma curiosa.
Río, a sus cuatro años, ya reconoce que su papá es cantante y lo expresa de forma curiosa. (Foto AFP: Jaime SALDARRIAGA)

Según relató con una sonrisa, su hijo dice que su padre “trabaja en J Balvin”, una frase que enterneció a miles de personas en redes sociales por su inocencia y ternura.

El artista ha sido claro en su deseo de que Río crezca con los pies en la tierra y con una identidad propia, más allá del apellido o el reconocimiento público.

¿Cómo equilibra J Balvin la fama con la vida familiar?

Durante la charla, el cantante reconoció que la vida artística exige viajes constantes, largas jornadas y compromisos que muchas veces lo alejan de casa.

El house tour más tierno: así es el espacio de Río, el hijo de J Balvin.
El house tour más tierno: así es el espacio de Río, el hijo de J Balvin. Foto | Alexander Tamargo.

Aun así, afirmó que hace todo lo posible por compensar esos momentos estando presente cuando puede, priorizando la calidad del tiempo compartido.

Y admitió que hay días complejos, pero también resaltó que la familia se ha convertido en su mayor ancla emocional, en ese sentido, el cuarto de Río no es solo un espacio físico, sino un símbolo de la vida que el artista ha construido lejos de los escenarios.

