Junior campeón y Andrea Valdiri lo gritó en casa: así fue su celebración familiar

Andrea Valdiri compartió cómo vivió la final de la Liga y mostró su celebración tras el título del Junior.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La reconocida influencer y bailarina Andrea Valdiri volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir cómo vivió la final de la Liga colombiana, en la que el Junior de Barranquilla se consagró campeón y se llevó la tan anhelada estrella a casa.

¿Cómo celebró Andrea Valdiri el título del Junior de Barranquilla?

Este 16 de diciembre, el Junior se impuso al Deportes Tolima en el partido de vuelta y logró coronarse campeón con un gol adicional, tras haber obtenido una ventaja de 3 goles en el partido de ida.

La anotación decisiva fue de José Enamorado al minuto 17, lo que desató una ola de festejos entre los seguidores del equipo del Atlántico y varios famosos de la región, entre ellos Andrea Valdiri celebraron con toda.

Desde su hogar, acompañada de su hija mayor y al ritmo de la música de Diomedes Díaz, la influencer mostró su emoción por el título y cómo celebró cada momento del encuentro a través de sus redes sociales.

A través de sus redes sociales, Valdiri mostró su alegría bailando a ritmo de “Regalo a Barranquilla” del fallecido cantante Diomedes Díaz.

En las publicaciones además se observa a Andrea y a su familia saltando y coreando los cánticos del Junior mientras seguían el desarrollo del partido: “Junior tu papa, ganamos”, fueron las palabras para compartir el video de celebración.

¿Qué reacción generó la celebración de Andrea Valdiri?

Por supuesto, el video de Andrea Valdiri generó reacciones entre sus seguidores, muchos de los cuales, al igual que ella, son hinchas del equipo barranquillero y celebraron el triunfo junto a la bailarina.

En otras de sus historias, Valdiri también compartió un video que se hizo viral tras la victoria, en el que aseguró que no importaba nada más en este momento, lo que generó reacción de carcajadas en la empresaria.

Mientras Andrea Valdiri continúa disfrutando del triunfo del Junior de Barranquilla, el equipo celebra una nueva página en su historia al sumar su estrella número 11, un logro que quedó reflejado no solo en la cancha, sino también en la emoción de sus hinchas y figuras públicas que vivieron la final con intensidad.

