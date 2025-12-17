Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yuli Ruiz rompió el silencio tras las críticas por su ingreso a La casa de los famosos Colombia: "entro con toda"

La influenciadora Yuli Ruiz, reconoció el apoyo de sus seguidores para lograr ser una de las habitantes de esta tercera temporada.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yuli Ruiz posan a la cámara sonriente - Logo de La casa de los famosos Colombia.
Yuli Ruiz rompió el silencio tras su ingreso a La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Yuli Ruiz, quien se convirtió en la última habitante en ingresar por votaciones a La casa de los famosos Colombia, recientemente rompió el silencio para dar a conocer su opinión frente a las críticas que ha recibido tras resultar elegida como participante para esta tercera temporada.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Yuli Ruiz tras ser elegida por votaciones como última habitante de La casa de los famosos Colombia?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la creadora de contenido ha logrado construir una enorme comunidad de millones de seguidores, se pronunció para referirse de una vez por todas a la polémica que ha rodeado su reciente elección como una de las famosas que se unió al reality de convivencia.

Artículos relacionados

Es por eso, que para poner fin a las especulaciones de los internautas, grabó un video en el que, frente a la cámara, se expresó sin filtros.

Artículos relacionados

"Personas reales, con nombre, con historia y con un corazón gigante, gracias a ustedes entré a La casa de los famosos Colombia, por votación del público, de una forma honesta y transparente", señaló.

¿Quién fue la última participante elegida por votaciones para La casa de los famosos Colombia 2026?

Además de hacer claridad al respecto, Ruiz no dudó en lanzar una advertencia sobre lo que se viene de aquí en adelante con su presencia en esta nueva temporada, pues aseguró que entra "con toda", con firmeza y con carácter.

Yuli Ruiz posan a la cámara sonriente.
Yuli Ruiz se refirió a su participación en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

"Soy quien soy, y si quieres conocerme, allá me van a conocer perfectamente, gracias a todos, a todos los 'team' que se unieron por hacer realidad este sueño", recalcó la modelo y empresaria.

¿Qué participantes han sido confirmados para La casa de los famosos Colombia 2026?

En la lista de participantes que fueron elegidos por parte del público, además de Yuli Ruiz, se encuentran otros creadores de contenido y modelos que vienen dispuestos a todo para lograr cautivar con su personalidad, ellos son:

    • Nicolás Arrieta
    • Luisa Cortina
    • Lorena Altamirano
    • Maiker Smith
    • Eidevin López
    • Alexa Torrez
    • Tebi Bernal

Por otro lado, cabe señalar que a este grupo se unieron los participantes que fueron confirmados directamente por el Jefe, es decir, Manuela Gómez, 'Campanita', Marilyn Patiño, Johanna Fadul y en las últimas horas, Juanse Laverde.

Yuli Ruiz posan a la cámara sonriente.
Yuli Ruiz lanzó advertencia previo a su participación en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yeferson Cossio y Cintia Cossio molestos Yeferson Cossio

Yeferson Cossio reveló la decisión que tomó su mamá tras accidente de tránsito: "Irresponsable"

Yeferson Cossio mostró su indignación tras acto que hizo su mamá luego de haber sufrido un accidente a menos de una semana.

Messi protagoniza uno de los momentos más tiernos de su gira por la India. Lionel Messi

Messi se vuelve viral tras jugar fútbol con elefantes rescatados

Lionel Messi se hizo viral tras protagonizar un inesperado momento en la India, donde fue captado jugando fútbol con elefantes rescatados durante su gira.

Yina Calderón mostró el Año Viejo que hicieron con su rostro Yina Calderón

Hicieron muñeco de Año Viejo con cara de Yina Calderón en Bogotá: así reaccionó la influenciadora

Yina Calderón tuvo curiosa reacción tras ver el muñeco de Año Viejo que hicieron con su rostro: "Ya empezaron".

Lo más superlike

Situaciones que dan asco, según Valentina Taguado y Johana Velandia Valentina Taguado

Valentina Taguado se sincera sobre lo que le provoca asco y genera reacciones: “cremoso”

Valentina Taguado y Johana Velandia revelan situaciones cotidianas que incomodan y pocas veces se comentan.

Shakira emociona al celebrar el título del Junior. Shakira

Así celebró Shakira el campeonato obtenido por su equipo favorito, el Junior de Barranquilla

Murió Gil Gerard Viral

Murió el actor Gil Gerard a sus 82 años tras extraño cáncer

Martha Higareda cuenta lo que le pasó tras parto Talento internacional

Martha Higareda revela el momento crítico que vivió tras dar a luz: “Estuve entre la vida y la muerte”

El reloj biológico del sistema inmune podría definir la severidad de un infarto. Salud

¿Por qué los infartos son más graves en la mañana?, esto dicen los expertos