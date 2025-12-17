Yuli Ruiz rompió el silencio tras las críticas por su ingreso a La casa de los famosos Colombia: "entro con toda"

Yuli Ruiz, quien se convirtió en la última habitante en ingresar por votaciones a La casa de los famosos Colombia, recientemente rompió el silencio para dar a conocer su opinión frente a las críticas que ha recibido tras resultar elegida como participante para esta tercera temporada.

Artículos relacionados Jessi Uribe Jessi Uribe reveló con quién pasará la navidad tras repentina separación con Paola Jara

¿Qué dijo Yuli Ruiz tras ser elegida por votaciones como última habitante de La casa de los famosos Colombia?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la creadora de contenido ha logrado construir una enorme comunidad de millones de seguidores, se pronunció para referirse de una vez por todas a la polémica que ha rodeado su reciente elección como una de las famosas que se unió al reality de convivencia.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en redes! Muere famoso tiktoker en extrañas circunstancias; así lo confirmaron sus hermanos

Es por eso, que para poner fin a las especulaciones de los internautas, grabó un video en el que, frente a la cámara, se expresó sin filtros.

Artículos relacionados Influencers Reconocida influencer fue víctima del 'paseo millonario' en Bogotá

"Personas reales, con nombre, con historia y con un corazón gigante, gracias a ustedes entré a La casa de los famosos Colombia, por votación del público, de una forma honesta y transparente", señaló.

¿Quién fue la última participante elegida por votaciones para La casa de los famosos Colombia 2026?

Además de hacer claridad al respecto, Ruiz no dudó en lanzar una advertencia sobre lo que se viene de aquí en adelante con su presencia en esta nueva temporada, pues aseguró que entra "con toda", con firmeza y con carácter.

Yuli Ruiz se refirió a su participación en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

"Soy quien soy, y si quieres conocerme, allá me van a conocer perfectamente, gracias a todos, a todos los 'team' que se unieron por hacer realidad este sueño", recalcó la modelo y empresaria.

¿Qué participantes han sido confirmados para La casa de los famosos Colombia 2026?

En la lista de participantes que fueron elegidos por parte del público, además de Yuli Ruiz, se encuentran otros creadores de contenido y modelos que vienen dispuestos a todo para lograr cautivar con su personalidad, ellos son:

Nicolás Arrieta Luisa Cortina Lorena Altamirano Maiker Smith Eidevin López Alexa Torrez Tebi Bernal



Por otro lado, cabe señalar que a este grupo se unieron los participantes que fueron confirmados directamente por el Jefe, es decir, Manuela Gómez, 'Campanita', Marilyn Patiño, Johanna Fadul y en las últimas horas, Juanse Laverde.