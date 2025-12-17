Yina Calderón arremetió contra Lina Tejeiro: "es mucho show"

La empresaria Yina Calderón se fue nuevamente en contra de la actriz Lina Tejeiro luego de la reacción pública que tuvo tras el reciente fallecimiento de su perro Romeo.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en redes! Muere famoso tiktoker en extrañas circunstancias; así lo confirmaron sus hermanos

¿Lina Tejeiro está de luto por su perro?

La llanera se mostró muy nostálgica y conmovida tras el lamentable fallecimiento de una de sus mascotas, mostrándose bastante triste por tener que despedir a otro de sus perros, quienes son su compañía diaria.

A través de sus redes sociales, la actriz anunció la noticia y le dedicó emotivas palabras de amor y despedida.

Si bien muchos le manifestaron sus condolencias en este momento tan difícil para ella, otros no tardaron en criticarla, entre ellos la influenciadora Yina Calderón.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Lina Tejeiro?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia opinó sobre la situación de Lina Tejeiro en su programa 'Escándalo TV', donde destacó que le pareció sobreactuada.

"Hasta qué punto uno tiene que humanizar los animales de esa manera (...) pa mí es mucho show para un perrito", expresó.

Su hermana Leonela se mostró en desacuerdo con ella y detalló que cada quien le da el valor a quien quiere o a lo que quiere, por lo que, no habría por qué juzgarla y se solidarizó por el momento que está travesando la actriz.

Tras la opinión de Yina Calderón, varios internautas decidieron opinar al respecto, algunos apoyándola y coincidiendo con su pensamiento y otros criticando su pensamiento y pidiendo respeto por el dolor que vive Lina Tejeiro.

Cabe destacar que, ambas han presentado diferencias desde hace varios años, por lo que, muchos esperan que Lina Tejeiro le responda a Yina Calderón como ha ocurrido en otras ocasiones, aunque otros señalan que seguramente la llanera no le prestará más atención.

Artículos relacionados Karina García Hija de Karina García se llevó todos los elogios tras presumir su figura en lujoso yate

Por ahora, Yina Calderón sigue disfrutando de su reciente regreso a Colombia tras haber estado una jornada en República Dominicana y trabajando en nuevos proyectos con los que espera seguir cautivando a sus fieles admiradores y generando controversia en los que no la quieren tanto.