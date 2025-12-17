Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón arremetió contra Lina Tejeiro: "es mucho show"

Yina Calderón se fue de nuevo contra Lina Tejeiro tras criticar su reacción por la muerte de su mascota.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yina Calderón y Lina Tejeiro
Yina Calderón critica de nuevo a Lina Tejeiro/Canal RCN

La empresaria Yina Calderón se fue nuevamente en contra de la actriz Lina Tejeiro luego de la reacción pública que tuvo tras el reciente fallecimiento de su perro Romeo.

Artículos relacionados

¿Lina Tejeiro está de luto por su perro?

La llanera se mostró muy nostálgica y conmovida tras el lamentable fallecimiento de una de sus mascotas, mostrándose bastante triste por tener que despedir a otro de sus perros, quienes son su compañía diaria.

Lina Tejeiro lamenta la muerte de su perro

A través de sus redes sociales, la actriz anunció la noticia y le dedicó emotivas palabras de amor y despedida.

Si bien muchos le manifestaron sus condolencias en este momento tan difícil para ella, otros no tardaron en criticarla, entre ellos la influenciadora Yina Calderón.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Lina Tejeiro?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia opinó sobre la situación de Lina Tejeiro en su programa 'Escándalo TV', donde destacó que le pareció sobreactuada.

Lina tejeiro y yina calderon en pleitos

"Hasta qué punto uno tiene que humanizar los animales de esa manera (...) pa mí es mucho show para un perrito", expresó.

Su hermana Leonela se mostró en desacuerdo con ella y detalló que cada quien le da el valor a quien quiere o a lo que quiere, por lo que, no habría por qué juzgarla y se solidarizó por el momento que está travesando la actriz.

Tras la opinión de Yina Calderón, varios internautas decidieron opinar al respecto, algunos apoyándola y coincidiendo con su pensamiento y otros criticando su pensamiento y pidiendo respeto por el dolor que vive Lina Tejeiro.

Cabe destacar que, ambas han presentado diferencias desde hace varios años, por lo que, muchos esperan que Lina Tejeiro le responda a Yina Calderón como ha ocurrido en otras ocasiones, aunque otros señalan que seguramente la llanera no le prestará más atención.

Artículos relacionados

Por ahora, Yina Calderón sigue disfrutando de su reciente regreso a Colombia tras haber estado una jornada en República Dominicana y trabajando en nuevos proyectos con los que espera seguir cautivando a sus fieles admiradores y generando controversia en los que no la quieren tanto.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Reconocida apneísta confesó lo que hizo con sus joyas luego de su separación: esto dijo Talento nacional

Reconocida apneísta confesó lo que hizo con sus joyas luego de su separación: esto dijo

Famosa apneísta e infuencer rompió el silencio acerca de lo que hizo con sus joyas, luego de su difícil divorcio con su expareja.

Desde Alemania, Altafulla festeja el campeonato del Junior Altafulla

Altafulla no se perdió la fiesta: así vivió el triunfo del Junior fuera de Colombia

Altafulla celebró desde Alemania la estrella 11 del Junior y aclaró un tema de su presente personal.

Yina Calderón, Karol G y Feid Yina Calderón

Yina Calderón opinó sobre la supuesta ruptura de Karol G y Feid: "debería volver con Anuel"

Yina Calderón generó debate tras hablar sobre la supuesta separación entre los artistas Karol G y Feid.

Lo más superlike

Novena día 8 Navidad

Novena de Aguinaldos Día 8 – 23 de diciembre: oraciones, gozos y reflexión

En el octavo día de la Novena de Aguinaldos, recordamos la llegada de María y José a Belén, enfrentando dificultades y rechazos.

Cantante de reguetón que inició con J Balvin trabaja ahora como domiciliario Talento nacional

Famoso cantante de reguetón que inició con J Balvin, trabaja ahora como domiciliario: "no ha sido fácil"

Juanse Laverde, nuevo participante de La casa de los famosos 2026 La casa de los famosos

¡El Jefe lo confirmó! Juanse Laverde es el nuevo participante de La casa de los famosos 2026

El mensaje de la violinista con la que relacionan a Nodal Christian Nodal

Esmeralda Camacho envía mensaje tras viralizarse rumores de romance con Christian Nodal

El reloj biológico del sistema inmune podría definir la severidad de un infarto. Salud

¿Por qué los infartos son más graves en la mañana?, esto dicen los expertos