Salomón respondió a las críticas por su relación con Laura De León: “qué vivan los mantenidos”

Las constantes críticas a su relación con la reconocida actriz Laura De León llevaron a Salomón Bustamante a romper el silencio y lanzar una contundente respuesta que no pasó desapercibida y que generó debate en redes sociales.

¿Por qué Salomón Bustamante es criticado por su relación con Laura De León?

Durante el último semestre del 2025 Salomón Bustamante y la actriz Laura De León se han visto envueltos en una serie de rumores que apuntan a que su relación llegó a su fin, pese a que ninguno de los dos lo han confirmado. Sin embargo, es precisamente su silencio que ha llevado a los internautas a dar por hecho que esto es así.

Salomón Bustamante se sinceró sobre Laura de León. (Fotos Canal RCN)

Vale la pena destacar que en diversas ocasiones la pareja ha evadido las preguntas que buscan esclarecer dichos rumores con respuestas que han terminado por confundir más a los internautas, por lo que, aunque en recientes publicaciones se han mostrado juntos de manera sutil, los internautas continúan mencionando su supuesta ruptura.

Incluso, Salomón Bustamante dejó en evidencia que continuaba recibiendo comentarios en los que lo acusaban a él de ser el supuesto responsable de que su relación con Laura llegara a su fin por no aportar con gastos del hogar, por lo que decidió responder de manera contundente.

¿Cómo reaccionó Salomón Bustamante ante las críticas por el supuesto fin de su relación con Laura De León?

A través de una serie de fotografías, pantallazos y videos compartidos en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Salomón Bustamante respondió a varios señalamientos en los que aseguraban que su relación con Laura De León había llegado a su fin, argumentando que él era un “mantenido”.

Laura de León y Salomón Bustamante siguen juntos | Foto del Canal RCN.

Esto ocurrió luego de que el presentador hablara de temas económicos por medio de esta red social.

