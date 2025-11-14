Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luisa Fernanda W compartió la tierna reacción de sus hijos a su personaje en Zootopia 2

Luisa Fernanda W debutará como actriz de doblaje en Zootopia 2, y así reaccionaron sus hijos.

Ingrid Jaramillo Rojas
Luisa Fernanda W muestra cómo sus hijos vivieron su debut en Zootopia 2
¿Cómo reaccionaron los hijos de Luisa Fernanda W al verla en Zootopia 2? (Foto Canal RCN).

El pasado jueves 13 de noviembre la reconocida influenciadora colombiana, quien ahora reside en México junto a su prometido Pipe Bueno y sus dos hijos, sorprendió al anunciar su debut como actriz de doblaje en la icónica película de Disney, Zootopia 2.

¿Luisa Fernanda participó en Zootopia 2?

Una vez el tráiler promocional de Zootopia 2 fue lanzado al público, Luisa Fernanda W reapareció por medio de sus redes sociales completamente emocionada para contarle a sus seguidores que debutaría como actriz de doblaje en esta emocionante película infantil.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno en el after de La casa de los famosos Colombia 2024.
Luisa Fernanda W compartió detalles de cómo se enteró de su participación en Zootopia. Foto | Canal RCN.

"Estoy aquí con ganas de llorar de la emoción de la felicidad de poder darles esta noticia, estoy cumpliendo un sueño de literalmente cuando era una niña y es hacer el doblaje para una película, pero no cualquier película, una película de Disney. ¿Me escucharon? (no estorben novatos) de verdad no se la pierdan", mencionó la creadora digital.

¿Cómo reaccionaron los hijos de Luisa Fernanda W al verla en Zootopia 2?

Horas después de compartir la emocionante noticia con sus millones de seguidores en Instagram, Luisa Fernanda W reapareció para mostrar la tierna reacción de sus hijos, Máximo y Domenic, al enterarse de que su mamá daría voz a un personaje de Disney.

Luisa Fernanda asiste a los Premios Billboard de la Música Latina 2024 en el estudio Mediapro.
Luisa Fernanda W anunció que hizo doblaje para la película Zootopia. Foto | Jason Koerner.

En el video, se ve cómo Luisa les explica cómo debía interpretar a la capitana Hoggbottom, una jabalí policía de figura robusta, piel gris y voz gruesa y ruda.

Para sorpresa de sus hijos, Luisa imitó el tono que grabó para el personaje: mientras Máximo sonreía, Domenic se mostraba un poco asustado por lo ruda de la voz.

“Máximo Giraldo, estás detenido”, mencionó Luisa con voz gruesa. Luego le explicó a Domenic por qué debía ser así: “Es que la capitana Hoggbottom es policía, pero es un jabalí, entonces es ruda, grande y fuerte.”

Aunque uno de sus hijos se llevó un pequeño susto, el video terminó generando risas entre los seguidores de la influenciadora, quienes no dudaron en reaccionar al video de Luisa Fernanda W con sus hijos. Entre risas y corazones, los seguidores coincidieron en que estos momentos familiares eran lo más tierno que habían visto en redes.

