Margarita Amado revela que estuvo cerca de perder la movilidad corporal: “Necesitaba más tiempo”

Margarita Amado, actriz y creadora de contenido, compartió un relato médico que surgió cuando se preparaba para realizarse un lifting facial. Explicó el momento en el que, tras iniciar el proceso para este procedimiento estético, tuvo que cambiar de planes debido a una situación detectada en el último momento.

¿Qué le pasó a Margarita Amado?

La aspirante a La casa de los famosos 3 explicó que, durante los exámenes previos a su procedimiento estético, los especialistas detectaron un daño grave en su columna cervical. Este hallazgo la llevó a una intervención urgente que, según los médicos, evitó consecuencias físicas de alto impacto para su vida.

Antes de avanzar con cualquier procedimiento estético, los exámenes iniciales revelaron resultados que preocuparon al equipo médico. Amado contó que la remitieron a un neurocirujano, quien confirmó la existencia de un problema que se encontraba en la estructura vertebral que sostiene el cuello.

Margarita Amado sufrió un daño en su columna cervical

De acuerdo con su versión, los especialistas le informaron que la médula espinal estaba comprometida, con riesgo de pérdida de movilidad y control de esfínteres si no se intervenía.

¿Qué le pasó a Margarita Amado en la columna cervical?

Según Amado, el daño se relacionaba con esfuerzos mal ejecutados durante su juventud. Tras la valoración médica, le realizaron una intervención conocida como artrodesis anterior de columna cervical, procedimiento utilizado para estabilizar vértebras y evitar que la médula sufra más presión.

Margarita Amado se enfrentó a un procedimiento médico inesperado

La operación se realizó en un contexto de urgencia. Aunque la artista pidió más tiempo para organizar su vida antes de ingresar a cirugía, el equipo médico fue claro: debido al riesgo, solo contaba con quince días de espera. La actriz afirmó que, pese al temor, entendió que era la única solución viable para evitar un deterioro definitivo.

"Margarita, solo quince días. Tienes comprometida la medula espinal. Eso es representar que puedes perder la movilidad", dijo el médico.

Menciona que siente dolor cuando camina o se desplaza por periodos prolongados y que no puede cargar peso superior a tres kilos. La actriz destaca que, luego de todo, la cicatriz que le dejó la cirugía es un símbolo de protección y un recordatorio de la autonomía que espera tener en su vejez.

¿Margarita Amado estará en La casa de los famosos 3?

Margarita Amado hace parte del sexto grupo de aspirantes para ingresar a La casa de los famosos Colombia. Su ingreso depende de la votación del público, que definirá quién obtiene el cupo disponible. La actriz cuenta con 32 años de trayectoria en actuación, presentación y creación de contenido.

Se describe como una mujer auténtica, alegre y con humor, características que, afirma, la hacen un perfil distinto dentro del reality. Según ella, su objetivo es aportar creatividad y experiencia a la dinámica del programa, mientras conecta con los hogares colombianos.



La expectativa alrededor de la próxima participante del reality genera intriga entre los internautas, quienes continúan participando en la votación. Para hacerlo, ingresa a lacasadelosfamososcolombia.com, entra a la sección de votaciones y elige a tu aspirante preferido.

Las votaciones estarán abiertas hasta el domingo 30 de noviembre a las 4 p.m. y puedes participar cada cuatro horas.