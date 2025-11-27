La Barbie Colombiana revela que lucha contra un trastorno psicológico: ¿de qué se trata?

La Barbie Colombiana, Tatiana Murillo, volvió a estar en el centro del debate digital tras revelar que enfrenta un trastorno psicológico asociado a la forma en que percibe su apariencia física. La creadora de contenido colombiana contó que se trata de un problema que la ha llevado a tomar drásticas decisiones.

¿Cuál es la historia de La Barbie Colombiana antes de sus procedimientos estéticos?

Tatiana creció en Caicedo, Antioquia, un municipio rural en el que vivió episodios de rechazo durante su infancia y adolescencia. Según su relato, el trato recibido no solo venía de estudiantes, sino también de adultos. Explicó que las dificultades estaban relacionadas con su apariencia física y con las condiciones económicas de su familia.

Debido a estas experiencias, expresó que abandonó el colegio cuando cursaba séptimo grado. La influencer relata que la incomodidad que experimentó, afectó significativamente su salud mental.



Su tono de voz la llevó a conseguir un trabajo como locutora en una emisora local, pero el empleo terminó cuando quedó embarazada a los 16 años. La influenciadora recordó que fue expulsada de su casa y tuvo que mudarse a Medellín con el padre de su hija. Allí creó un emprendimiento y comenzó a buscar estabilidad económica.

¿Qué dijo La Barbie Colombiana sobre sus procedimientos estéticos?

En Medellín, Murillo encontró obstáculos para cerrar acuerdos comerciales, y afirmó que la forma en la que era percibida influía en la manera en que la trataban. Con las ganancias de su primer evento decidió operarse la nariz, lo que consideraba su principal motivo de inseguridad.

Esto marcó el inicio de múltiples intervenciones. Con el tiempo, relató, comenzó a notar que la gente la trataba con mayor respeto, pues, afirma que cada cambio físico le daba la sensación de ser tomada más en serio.

La Barbie Colombiana ha pasado por más de 35 operaciones / (Foto de Freepik)

La influenciadora afirmó que ha pasado por más de 35 operaciones, entre retoques y procedimientos estéticos. Mencionó intervenciones faciales, procedimientos en diferentes áreas del cuerpo, procesos de modificación de piel, entre otros. Indicó que estos cambios se conectaron con la búsqueda de oportunidades, aceptación personal.

¿Qué es la dismorfia corporal y cuáles son sus síntomas?

La dismorfia corporal es un trastorno psicológico en el cual la persona percibe de forma negativa o distorsionada partes de su cuerpo, incluso cuando los demás no identifican los mismos defectos. Esta percepción puede generar angustia, comportamientos repetitivos o la necesidad constante de modificar la apariencia.

La dismorfia corporal es un trastorno psicológico / (Foto de Freepik)

Expertos de la salud señalan que, quienes lo experimentan, suelen evitar espacios sociales por miedo a ser observados, comparan su apariencia con la de otras personas y buscan aprobación sobre cómo se ven. La situación afecta su bienestar emocional y puede impactar la vida académica, laboral o familiar.

En la entrevista, Murillo reconoció que se encuentra en terapia por este motivo y que busca fortalecer su autoestima. Afirmó que el acompañamiento profesional le permite comprender el impacto de sus decisiones y evaluar la forma en que se relaciona con su imagen.