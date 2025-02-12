Bad Bunny sorprende con un look de falda corta y genera reacciones; Luisa Fernanda W también opinó

Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, sorprendió a sus seguidores al publicar imágenes donde luce un look poco inusual que llamó de inmediato la atención de los internautas.

¿Por qué Bad Bunny sorprendió al aparecer con falda y blazer?

La elección de su vestuario del cantante reguetonero generó revuelo en redes al mostrarse con un conjunto formal compuesto por blazer y falda corta en el que acompañó con medias tobilleras y unos mocasines negros, junto con unos lentes oscuros y su cabello trenzado.

En la publicación mostró además otras fotografías en la que está compartiendo una tarde de onces junto a otras dos mujeres.

Por supuesto que lo que más llamó la atención fue el uso de la falta, en el que rompió con los estereotipos tradicionales de la moda masculina y rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales.

Fotos de Bad Bunny con falda causan revuelo y reacción de Luisa Fernanda W. (Foto: AFP)

¿Cuáles fueron las reacciones que generó el look con falda de Bad Bunny?

La publicación de Bad Bunny generó una reacción inmediata entre sus fanáticos, quienes compartieron opiniones divididas sobre su llamativo look.

Mientras algunos aplaudieron el estilo del cantante puertorriqueño, que no es la primera vez que sorprende con looks atrevidos que rompen con la moda tradicional: “A ti todo te queda bien”, fue uno de los comentarios.

Aunque las opiniones estuvieron divididas, muchos de los usuarios se tomaron con humor la publicación en la que bromearon con “El outfit de todas las coreanas” o “Baddie Bunny”, término que hace referencia a una mujer atractiva, segura y elegante.

Una de las famosas en comentar fue Luisa Fernanda W, quien compartió: “me encanta” lo que generó críticas hacía ella en la que los usuarios le decían: “es en serio”.

Sin duda, muchos no se dieron cuenta que esta no es la cuenta oficial del cantante reguetonero, sino que es una cuenta en Instagram que hace este tipo de contenidos aparentemente creados con Inteligencia Artificial.

En otras publicaciones similares también se ha hecho algo parecido, y la cantidad de seguidores de la cuenta no coincide con la del verdadero artista, lo que genera dudas sobre la veracidad de las fotos.