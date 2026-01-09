Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Cuántos goles necesita Falcao para ser el máximo goleador colombiano?

Radamel Falcao regresó a la Liga BetPlay y reavivó la pelea goleadora con Dayro Moreno. Este es el promedio que necesita para alcanzarlo.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Millonarios y Bogotá se preparan para el impacto del regreso de Falcao.
Millonarios y Bogotá se preparan para el impacto del regreso de Falcao. Foto AFP/Raul ARBOLEDA

El regreso de Radamel Falcao García al fútbol colombiano no solo sacudió a la hinchada de Millonarios, sino que también reavivó una de las disputas más apasionantes por el título de máximo goleador colombiano de todos los tiempos.

Su retorno no es solo simbólico o emocional, también representa una última gran oportunidad para recortar distancia frente a Dayro, quien aprovechó ese periodo sin competencia directa para ampliar su ventaja goleadora.

¿Cómo está hoy la carrera entre Falcao y Dayro Moreno?

Al cierre de 2025, Dayro Moreno alcanzó la impresionante cifra de 373 goles oficiales a lo largo de su carrera profesional, consolidándose como el máximo artillero colombiano a nivel mundial. Falcao, por su parte, suma 356 anotaciones, lo que deja una diferencia de 17 goles entre ambos delanteros históricos.

Dayro Moreno lidera el ranking de goleadores colombianos con 373 anotaciones a nivel profesional. (Foto AFP: Jaime SALDARRIAGA)

Durante su anterior paso por Millonarios, el ‘Tigre’ logró acercarse de manera significativa, pero su ausencia posterior permitió que Dayro siguiera sumando sin presión directa.

¿Qué necesita Falcao para igualar a Dayro en la Liga BetPlay?

En la fase regular de la Liga BetPlay 2026 se disputarán 19 partidos, pero Falcao deberá cumplir una sanción de cuatro fechas, reduciendo su margen real de acción a 14 encuentros, con ese panorama para igualar los 17 goles de diferencia únicamente en fase regular, necesitaría un promedio cercano a 1,2 goles por partido.

Además, este cálculo parte de un escenario idealista en el que Dayro Moreno no marque ningún gol durante ese mismo tramo, algo difícil considerando su vigencia y protagonismo en Once Caldas.

¿Por qué esta pelea sigue siendo tan especial para el fútbol colombiano?

Más allá de los números, la rivalidad entre Falcao y Dayro representa dos estilos, dos trayectorias y dos formas distintas de entender el gol, ambos han construido carreras extensas, marcadas por la regularidad y la capacidad de reinventarse.

Radamel Falcao García volvió a jugar en Colombia y necesita un promedio cercano a 1,2 goles por partido para igualar a Dayro Moreno. | AFP: Raúl Arboleda

Actualmente, el podio de goleadores colombianos lo encabeza Dayro Moreno con 373 goles, seguido por Radamel Falcao García con 356 y Víctor Hugo Aristizábal con 346.

Incluso si Falcao no logra superar a Dayro en esta temporada, cada anotación suya tendrá un valor simbólico enorme, recortar la distancia, sostener la pelea y cerrar su carrera compitiendo por ese récord ya es, en sí mismo, un logro notable.

