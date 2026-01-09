La Segura divirtió al revelar que su hijo ya dice “mamá”, aunque no se lo dice a ella

La creadora de contenido digital Natalia Segura, mejor conocida en redes sociales como La Segura, divirtió a los internautas al compartir una inesperada anécdota protagonizada por su hijo. La influenciadora reveló con alegría que el pequeño Lucca ya sabe decir “mamá”, aunque no se lo dice directamente a ella.

¿A quién le dice “mamá” el hijo de La Segura?

A través de un video compartido en su cuenta oficial de Instagram, donde suma miles de seguidores, La Segura contó con emoción que su pequeño hijo Lucca ya sabe decir “mamá”, una de las primeras palabras que los bebés suelen aprender.

La Segura confesó entre risas que su hijo dice “mamá”, aunque no para ella. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, la alegría duró poco, pues aunque el menor pronuncia la palabra a la perfección, no la usa para referirse a ella, sino a una cámara de seguridad instalada en su casa.

“Amigas, tenemos un serio problema. Creo que mi hijo piensa que su mamá y su papá son unas cámaras. Ignacio dice que no le hablemos más por las cámaras porque se pone como loco, no sabe si no mirar para allá”, comentó entre risas.

La Segura reveló el curioso motivo por el que su hijo dice “mamá” y no es a ella. (Foto Canal RCN).

Incluso, la creadora de contenido intenta explicarle a Lucca que sus papás son Ignacio Baladán y ella, y no los artefactos ubicados en el techo, sin obtener éxito alguno.

“Mamá soy yo, no la cámara que tú ves arriba. ¿Dónde está mamá y papá?”, se le escucha decir, mientras el bebé vuelve a dirigir la palabra “mamá” hacia la cámara de la sala.

¿Cómo reaccionaron los fans de La Segura a la primera palabra de su hijo Lucca?

La divertida situación no tardó en sacar risas entre sus seguidores, quienes se sintieron identificados con las ocurrencias de Lucca al mencionar situaciones similares que habían experimentado con sus propios hijos. Otros, por su parte, se mostraron enternecidos con la situación.

Comentarios como: “JAJAJA los bebés siempre dicen la verdad, esa cámara es la verdadera mamá”, “Confirmado, hermana: las cámaras ya son parte de la familia”, “Los niños y sus ocurrencias nunca fallan”, “Ese ‘mamá’ a la cámara me dio años de vida”, fueron algunos de los que destacaron.