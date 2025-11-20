Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Hija de Gregorio Pernía mostró el rostro de su hermanito con detalle, ¿a quién se parece?

“Igualito a mi papá”: Luna Pernía enternece las redes al compartir emotivo video que dejó ver el rostro de su hermanito.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Hijo de Gregorio Pernía
Así luce el hijo recién nacido de Gregorio Pernía. (Fotos AFP: Frazer Harrison y Freepik)

En la mañana del 19 de noviembre el actor Gregorio Pernía y su esposa Érika Rodríguez anunciaron el nacimiento de su tercer hijo, a quien llamaron Gregorio Jr.

Artículos relacionados

¿Cuál es el rostro del bebé de Érika Rodríguez y Gregorio Pernía?

Érika Rodríguez y Gregorio Pernía tenían a sus seguidores con altas expectativas por la llegada de su primogénito.

El actor fue el encargado de dar la noticia a sus seguidores a través de un video en el que mostró imágenes inéditas del posparto en donde dejó ver a su hijo junto a su esposa.

Tras este emotivo momento, la hija mayor de la pareja, Luna Pernía, compartió recientemente unos videos en los que dejó ver con detalle el rostro de su hermanito menor.

Érika Rodríguez y Gregorio Pernía ya recibieron a su bebé
Hija de Érika Rodríguez y Gregorio Pernía mostró el rostro de su bebé. (Fotos AFP: Frazer Harrison y Freepik)

Artículos relacionados

¿Cuál fue el video que compartió hija de Gregorio Pernía de su hermano recién nacido?

Luna Pernía compartió un emotivo video en donde se dejó ver cargando a su hermanito menor en la clínica.

En el audiovisual la influenciadora mostró con detalle el rostro de su hermanito, quien hace unos emotivos pucheros frente a la cámara.

Luna Pernía expresó que estaba encantada con su hermanito y que no tenía palabras para expresar lo que sentía por Gregorio Jr.

No sé cómo explicarle todo lo que siento. Estoy enamorada.

Luna Pernía también aprovechó el momento para enviar un agradecimiento en nombre de su familia por tantos mensajes de cariño.

Gracias por todos sus mensajes y buenos deseos, son hermosos, estoy leyendo todo lo que mandan, ustedes son parte de nuestra familia y por eso nos encanta compartir los momentos importantes.

Artículos relacionados

¿Qué reacciones ha dejado el rostro del hijo recién nacido Érika Rodríguez y Gregorio Pernía?

Como era de esperarse los videos de Luna Pernía del rostro de su hermanito menor ha conmovido a los internautas y ha provocado múltiples reacciones.

Precisamente, muchos de sus seguidores han empezado a debatir sobre a quién se parece el bebé.

Para algunos es igualito a Érika por su tono de piel y rasgos, sin embargo, también para muchos es una fotocopia de Gregorio Pernía.

Nació hijo de Érika Rodríguez y Gregorio Pernía
Érika Rodríguez y Gregorio Pernía compartieron primeras imágenes de su bebé. (Foto Freepik)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Paola Turbay

Paola Turbay reveló cuál personaje rechazó interpretar en ‘Yo soy Betty, la fea’

Paola Turbay ha contado en medio de una entrevista para Canal RCN el personaje que no pudo aceptar en 'Yo soy Betty, la fea'.

Nataly Umaña tras críticas Nataly Umaña

Nataly Umaña recuerda cómo vivió su separación “estaba muerta en vida”

Nataly Umaña confesó que su separación y la presión tras La casa de los famosos Colombia la llevaron a reencontrarse con su esencia y reconstruirse desde adentro.

El mensaje de agradecimiento de Vanessa Pulgarín previo a la gala de coronación de Miss Universo 2025. Miss Universo

Vanessa Pulgarín comparte mensaje previo a Miss Universo 2025: ¿dónde ver la gala de coronación?

Vanessa Pulgarín envió emotivo mensaje previo a la gala de coronación de Miss Universo 2025.

Lo más superlike

Pirlo reaccionó a respuesta de Blessd Blessd

Pirlo reaccionó a la tiradera de Blessd y así se le burló: "¿cómo vas a hacer eso?"

El artista Pirlo no tardó en reaccionar a la respuesta que le hizo el artista Blessd.

Claudia Bahamón se pronunció tras la eliminación de Pichingo en MasterChef: “Eres tremendo” Claudia Bahamón

Claudia Bahamón se pronunció tras la eliminación de Pichingo en MasterChef: “Eres tremendo”

Participante de Miss Universo sorprende en pasarela al aparecer con su traje de pescado Miss Universo

Participante de Miss Universo sorprende en pasarela al aparecer con su traje de pescado

En pleno concierto en Estados Unidos, Ángela Aguilar le hizo un reclamo a Christian Nodal Christian Nodal

Christian Nodal aclara por qué no mencionó a Ángela Aguilar en su discurso de Latin Grammy

Luisa Fernanda W revela que padece un “síndrome” relacionado con su rutina Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W revela que padece un “síndrome” relacionado con su rutina: ¿de qué se trata?