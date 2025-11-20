Hija de Gregorio Pernía mostró el rostro de su hermanito con detalle, ¿a quién se parece?

En la mañana del 19 de noviembre el actor Gregorio Pernía y su esposa Érika Rodríguez anunciaron el nacimiento de su tercer hijo, a quien llamaron Gregorio Jr.

¿Cuál es el rostro del bebé de Érika Rodríguez y Gregorio Pernía?

Érika Rodríguez y Gregorio Pernía tenían a sus seguidores con altas expectativas por la llegada de su primogénito.

El actor fue el encargado de dar la noticia a sus seguidores a través de un video en el que mostró imágenes inéditas del posparto en donde dejó ver a su hijo junto a su esposa.

Tras este emotivo momento, la hija mayor de la pareja, Luna Pernía, compartió recientemente unos videos en los que dejó ver con detalle el rostro de su hermanito menor.

Hija de Érika Rodríguez y Gregorio Pernía mostró el rostro de su bebé. (Fotos AFP: Frazer Harrison y Freepik)

¿Cuál fue el video que compartió hija de Gregorio Pernía de su hermano recién nacido?

Luna Pernía compartió un emotivo video en donde se dejó ver cargando a su hermanito menor en la clínica.

En el audiovisual la influenciadora mostró con detalle el rostro de su hermanito, quien hace unos emotivos pucheros frente a la cámara.

Luna Pernía expresó que estaba encantada con su hermanito y que no tenía palabras para expresar lo que sentía por Gregorio Jr.

No sé cómo explicarle todo lo que siento. Estoy enamorada.

Luna Pernía también aprovechó el momento para enviar un agradecimiento en nombre de su familia por tantos mensajes de cariño.

Gracias por todos sus mensajes y buenos deseos, son hermosos, estoy leyendo todo lo que mandan, ustedes son parte de nuestra familia y por eso nos encanta compartir los momentos importantes.

¿Qué reacciones ha dejado el rostro del hijo recién nacido Érika Rodríguez y Gregorio Pernía?

Como era de esperarse los videos de Luna Pernía del rostro de su hermanito menor ha conmovido a los internautas y ha provocado múltiples reacciones.

Precisamente, muchos de sus seguidores han empezado a debatir sobre a quién se parece el bebé.

Para algunos es igualito a Érika por su tono de piel y rasgos, sin embargo, también para muchos es una fotocopia de Gregorio Pernía.