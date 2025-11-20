Giovanny Ayala arremetió contra locutores que se burlaron de la desaparición de su hijo

Miguel Ayala, uno de los hijos del cantante Giovanny Ayala se encuentra desaparecido desde el pasado 18 de noviembre y su paradero sigue siendo materia de investigación.

Este hecho de la desaparición de Miguel Ayala tiene consternados y preocupados a sus familiares y seres queridos, quienes han pedido por redes respeto en este momento de dolor.

Sin embargo, como todo hoy en día, la desaparición de Miguel ha provocado comentarios y diferentes reacciones en programas de televisión, redes sociales y emisoras radiales, entre otros formatos.

Precisamente, un comentario que hicieron en un programa de Los 40 molestó a Giovanny Ayala, ya que uno de los locutores ponía en duda que fuese cierto la desaparición del hijo del artista.

“No les creo, nada, yo a Giovanny Ayala no lo creo nada desde que se puso a jugar en Colombia con el tema de la viol*ncia (...) para lanzar una canción".

Este locutor aseguraba que, hasta que las autoridades no dieran un parte oficial sobre la desaparición del joven de 23 años él no le creería que fuese cierto.

Hasta que las autoridades, la policía nacional no dé el reporte oficial de que el man está desaparecido, yo al señor Giovanny, gran cantante, respeto su trayectoria, qué pena no lo creo nada.

Giovanny Ayala respondió a locutores que hablaron de la desaparición de su hijo. (Foto Freepik)

¿Cómo reaccionó Giovanny Ayala a las declaraciones de locutores sobre la desaparición de su hijo?

Estas declaraciones del locutor de esta reconocida emisora no pasaron por desapercibido y empezaron a generar debate en redes sociales.

Tanto fue el ruido y polémica que estas llegaron hasta los ojos del mismo Giovanny Ayala, quien no se quedó callado y les respondió a través de la cuenta de la emisora.

El cantante aseguró que le parecía una falta de respeto que se burlaran y pusieran en duda un tema tan delicado y que tenía a toda una familia con gran preocupación y dolor.

“Me parece una falta de respeto, que ustedes con el profesionalismo que tienen se burlen del dolor ajeno”



Aunque el clip de este momento fue borrado por la cuenta de la emisora, en redes algunos internautas aseguran que, otro de los locutores corrigió a su compañero explicándole que ya era un hecho confirmado por las autoridades y posteriormente expresaron su consideración con el cantante y su familia.

¿Qué se sabe de la desaparición de Miguel Ayala y su mánager?

Hasta el momento se conoce que el cantante Miguel Ayala se desplazaba junto a su mánager por la vía Popayán - Cali cuando fueron interceptados sobre las 7 de la noche por dos vehículos y una motocicleta.

Las autoridades y primeras versiones de lo sucedido exponen que hombres armados se bajaron de los vehículos y obligaron al cantante y su mánager a tomar otra ruta en la vía en donde se les perdió el rastro.

Las autoridades se encuentra adelantando investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero del hijo de Giovanny Ayala y su mánager lo antes posible.