Altafulla rompió el silencio y confirmó si está en una relación: esto dijo

Los televidentes y seguidores de La casa de los famosos Colombia 2025 fueron testigos de los amores que nacieron dentro de la competencia, pese a que algunos de ellos perdieron vigencia con el paso de los meses.

Ese es el caso de Karina García y Altafulla, quienes dejaron que su romance se diera durante el programa de la vida en vivo, sin contar que meses después de estar saliendo, su amor llegaría a su fin.

Altafulla pone fin a especulaciones y habló de su soltería. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué terminaron Altafulla y Karina García?

El amor entre Karina García y Altafulla generó mucha polémica dentro de La casa de los famosos Colombia 2025, pues cuando se hicieron novios, recibieron el rechazo de algunos de sus compañeros, quienes no los vieron con buenos ojos.

Primero, el cantante barranquillero quiso cortejar a Melissa Gate, pero con ella no se dio nada, por eso, intentó coquetear con Karina y ahí nació su romance ante Colombia y Latinoamérica.

Sin embargo, pese a que todo parecía estar bien entre los dos exparticipantes del reality, Karina García salió ante el público a confesar que su relación con el ganador de La casa de los famosos había llegado a su fin.

Aunque nunca confesaron las razones, la paisa se dejó ver algo molesta al mencionar que Altafulla seguía hablando de su relación como si siguieran juntos.

¿Altafulla confirmó si está en una relación?

Tras el fin de su noviazgo con Karina García, Altafulla ha sido vinculado con otras mujeres, pero él nunca ha salido a revelar si los supuestos rumores son ciertos, por eso, rompió el silencio y confesó cómo está su situación sentimental.

Altafulla confirma que terminará el año soltero. (Foto: Canal RCN)

A través de Instagram, una creadora de contenido compartió un video en el que participó Altafulla, relacionado a la “soltería”, pues en el texto del clip, la influencer escribió:

“Rococo pensó que iba a ser la única soltera en terminar el año, pero le llegaron refuerzos”

En el video se ve que la creadora está sola en los primeros segundos del video y luego sale el cantante junto al futbolista, Dayro Moreno.

Con esta publicación, Altafulla confirmaría su soltería y lo pondría fin a los rumores en donde se le han relacionado con otras mujeres, tras su ruptura con Karina García.