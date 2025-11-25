Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Wendy Guevara preocupa por su estado de salud tras intervención estética: "Ando llorando mucho"

Wendy Guevara reapareció desde el hospital, agradeció el apoyo de sus seguidores y aseguró que ya está en recuperación.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Wendy Guevara preocupa a sus seguidores.
Wendy Guevara preocupa a sus seguidores tras videos desde el hospital. (Foto Canal RCN)

La creadora de contenido, Wendy Guevara, reapareció en redes sociales desde la cama de un hospital, aún bajo los efectos de la anestesia, para hablar de su estado de salud.

Wendy Guevara se realizó una intervención estética.
Wendy Guevara tuvo complicaciones en su última intervención estética. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué procedimiento estético se realizó con Wendy Guevara?

En el video, la influencer se mostró llorando y agradeció a todas las personas que le enviaron mensajes de apoyo.

Con voz entrecortada, confesó sentirse muy adolorida y reiteró cuánto ama a sus seguidores.

Según información de su círculo cercano, Wendy se sometió a una remodelación corporal, un ajuste de los implantes mamarios y la atención para una luxación en las costillas.

“Hago este video para agradecerle a todos los que me envían mensajes bonitos”, expresó Wendy Guevara en su publicación.

Aunque la reacción de sus seguidores fue de alarma, la propia Wendy se encargó de tranquilizar a su comunidad, asegurando que se encuentra en recuperación y que las complicaciones que alargaron la cirugía fueron superadas sin consecuencias mayores.

Muchos internautas recordaron que, más allá de los cambios físicos, Wendy ha sabido ganarse un lugar especial en el corazón del público por su autenticidad y sentido del humor.

Artículos relacionados

¿Wendy Guevara estuvo en La casa de los famosos Colombia?

Wendy, ganadora de la versión mexicana del programa, fue invitada especial en la edición colombiana.

En agosto de 2023, después de más de diez semanas de competencia y convivencia dentro del reality, Wendy se coronó como la favorita del público mexicano.

La visita de Wendy a La casa de los famosos Colombia reforzó su imagen como una personalidad capaz de conectar con públicos distintos y consolidó su papel como referente de diversidad en la televisión.

Artículos relacionados

Su participación en el reality colombiano fue breve, pero suficiente para dejar huella.

La creadora de contenido atraviesa un proceso de recuperación que, lejos de restarle fuerza, la ha motivado para seguir con sus proyectos profesionales.

Wendy Guevara en La casa de los famosos Colombia.
Wendy Guevara fue invitada especial de La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

Murió Erna Marta Baumann, exmiss universo mexicana Miss Universo

¡Luto en el mundo de la belleza! Falleció exparticipante de Miss Universo

La exparticipante de Miss Universo y también reconocida actriz fue despedida con conmovedores mensajes en redes sociales.

Raúl Rocha Miss Universo

Presidente de Miss Universo, Raúl Rocha, rompió el silencio tras polémica: "Me tiene muy harto"

Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universo, se refirió a las críticas recibidas y posible venta de sus acciones.

Raúl Rocha, Olivia Yacé Miss Universo

Presidente de Miss Universo desata controversia al admitir por qué Costa de Marfil no ganó

El presidente de Miss Universo, Raúl Rocha, aumentó la polémica al referirse a la derrota de Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil.

Lo más superlike

Ryan Castro reaccionó a un fan. Ryan Castro

VIDEO: Así fue la reacción de Ryan Castro cuando un niño se le subió al escenario en plena presentación

Ryan Castro protagonizó un emotivo momento en pleno concierto al compartir tarima con un niño, generando aplausos en redes.

Michelle habla sobre su relación con Valentina en MasterChef. MasterChef Celebrity Colombia

Michelle destapa la verdad sobre su relación con Valentina Taguado en MasterChef: “Me resbalaba”

Jenny López vivió un accidente inesperado mientras preparaba su show con Jhonny Rivera Jhonny Rivera

Jenny López tuvo un accidente en pleno ensayo para el concierto con Jhonny Rivera en Cali

Alejandra Ávila acompañada por su familia en MasterChef MasterChef Celebrity Colombia

Él es Germán, el hermano de Alejandra Ávila que lloró en final de MasterChef Celebrity

¿Qué procedimiento médico se realizó Alexa Torrex por tercera vez? La casa de los famosos

Participante de La casa de los famosos Colombia 3 se operó la nariz: estos son sus cuidados