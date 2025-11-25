Wendy Guevara preocupa por su estado de salud tras intervención estética: "Ando llorando mucho"

La creadora de contenido, Wendy Guevara, reapareció en redes sociales desde la cama de un hospital, aún bajo los efectos de la anestesia, para hablar de su estado de salud.

Wendy Guevara tuvo complicaciones en su última intervención estética. (Foto Canal RCN)

¿Qué procedimiento estético se realizó con Wendy Guevara?

En el video, la influencer se mostró llorando y agradeció a todas las personas que le enviaron mensajes de apoyo.

Con voz entrecortada, confesó sentirse muy adolorida y reiteró cuánto ama a sus seguidores.

Según información de su círculo cercano, Wendy se sometió a una remodelación corporal, un ajuste de los implantes mamarios y la atención para una luxación en las costillas.

“Hago este video para agradecerle a todos los que me envían mensajes bonitos”, expresó Wendy Guevara en su publicación.

Aunque la reacción de sus seguidores fue de alarma, la propia Wendy se encargó de tranquilizar a su comunidad, asegurando que se encuentra en recuperación y que las complicaciones que alargaron la cirugía fueron superadas sin consecuencias mayores.

Muchos internautas recordaron que, más allá de los cambios físicos, Wendy ha sabido ganarse un lugar especial en el corazón del público por su autenticidad y sentido del humor.

¿Wendy Guevara estuvo en La casa de los famosos Colombia?

Wendy, ganadora de la versión mexicana del programa, fue invitada especial en la edición colombiana.

En agosto de 2023, después de más de diez semanas de competencia y convivencia dentro del reality, Wendy se coronó como la favorita del público mexicano.

La visita de Wendy a La casa de los famosos Colombia reforzó su imagen como una personalidad capaz de conectar con públicos distintos y consolidó su papel como referente de diversidad en la televisión.

Su participación en el reality colombiano fue breve, pero suficiente para dejar huella.

La creadora de contenido atraviesa un proceso de recuperación que, lejos de restarle fuerza, la ha motivado para seguir con sus proyectos profesionales.