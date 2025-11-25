Él es Tommy Duque, el guapo hijo de Carolina Sabino, finalista de MasterChef Celebrity

El pasado 24 de noviembre empezó el reto final de MasterChef Celebrity, una producción del Canal RCN, en el que Violeta Bergonzi, Valentina Taguado, Carolina Sabino y Alejandra Ávila, demostraron su felicidad y rigor al momento de cocinar sus últimos platos de alta cocina.

Además, cada una de las finalistas tuvo la oportunidad de contar con la presencia de sus familiares y exparticipantes de la cocina más famosa del país, quienes les brindaron su apoyo incondicional.

Por su parte, varios televidentes se han preguntado acerca de la identidad del hijo mayor de Carolina Sabino, quien es un reconocido DJ, tal como lo ha demostrado en sus redes sociales.

¿Quién es y a qué se dedica Tommy Duque, el hijo mayor de Carolina Sabino?

Durante el reto de eliminación, Carolina Sabino se convirtió en una de las finalistas en causas más expectativa por parte de sus seguidores, quienes resaltaron la especial conexión que tiene con su esposo, Mario Bert y sus dos hijos, Tommy y Benjamín.

El hijo mayor de Carolina Sabino se llama Tommy Duque, quien cuenta con más de 16 mil seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que comparte varios acontecimientos de su vida, en especial, demostrando el gran talento que tiene como DJ.

A esto se dedica Tommy Duque, hijo mayor de Carolina Sabino. | Foto: Canal RCN

En varias de sus publicaciones, Tommy ha demostrado que la música es una de sus principales fuentes de inspiración, en especial, el género afro house, demostrándoles a sus seguidores los años que lleva dedicado en la música.

Así también, varios internautas han generado diversos comentarios a través de las redes sociales al ver que Tommy compartió la gran admiración que siente por Carolina Sabino al acompañarla en la final junto a su familia.

Artículos relacionados Paola Jara Paola Jara sorprendió con confesión a pocos días de haber dado a luz: "Me disculpan"

¿Dónde y cuándo se conocerá la ganadora de MasterChef Celebrity 2025?

Por el momento, miles de televidentes se encuentran bajo la expectativa de conocer el nombre de la nueva MasterChef Celebrity 2025.

¿Dónde y a qué hora iniciará la final de MasterChef Celebrity 2025? | Foto: Canal RCN

De este modo, Carolina, Violeta, Alejandra y Carolina deberán utilizar las técnicas específicas que debe tener una chef de alta cocina para cumplir con todos los criterios del jurado conformado por: Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso.

La gran final se llevará a cabo este martes 25 de noviembre a través de la pantalla del Canal RCN en el horario de las 8 p.m.

Luego de MasterChef, empezará una nueva producción llamada ‘La Sustituta’, la cual traerá diversos acontecimientos desde el próximo 26 de noviembre a las 8 p.m. ¡No te la pierdas!