Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Él es Tommy Duque, el guapo hijo de Carolina Sabino, finalista de MasterChef Celebrity

Carolina Sabino llegó a la final de MasterChef Celebrity acompañada de su familia. Él es Tommy Duque, su guapo hijo mayor.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Él es Tommy Duque, el guapo hijo de Carolina Sabino, FINALISTA de MasterChef Celebrity
¿Quiénes son los hijos de Carolina Sabino, finalista de MasterChef Celebrity? | Foto: Canal RCN

El pasado 24 de noviembre empezó el reto final de MasterChef Celebrity, una producción del Canal RCN, en el que Violeta Bergonzi, Valentina Taguado, Carolina Sabino y Alejandra Ávila, demostraron su felicidad y rigor al momento de cocinar sus últimos platos de alta cocina.

Además, cada una de las finalistas tuvo la oportunidad de contar con la presencia de sus familiares y exparticipantes de la cocina más famosa del país, quienes les brindaron su apoyo incondicional.

Por su parte, varios televidentes se han preguntado acerca de la identidad del hijo mayor de Carolina Sabino, quien es un reconocido DJ, tal como lo ha demostrado en sus redes sociales.

Artículos relacionados

¿Quién es y a qué se dedica Tommy Duque, el hijo mayor de Carolina Sabino?

Durante el reto de eliminación, Carolina Sabino se convirtió en una de las finalistas en causas más expectativa por parte de sus seguidores, quienes resaltaron la especial conexión que tiene con su esposo, Mario Bert y sus dos hijos, Tommy y Benjamín.

El hijo mayor de Carolina Sabino se llama Tommy Duque, quien cuenta con más de 16 mil seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que comparte varios acontecimientos de su vida, en especial, demostrando el gran talento que tiene como DJ.

Él es Tommy Duque, el guapo hijo de Carolina Sabino, FINALISTA de MasterChef Celebrity
A esto se dedica Tommy Duque, hijo mayor de Carolina Sabino. | Foto: Canal RCN

En varias de sus publicaciones, Tommy ha demostrado que la música es una de sus principales fuentes de inspiración, en especial, el género afro house, demostrándoles a sus seguidores los años que lleva dedicado en la música.

Así también, varios internautas han generado diversos comentarios a través de las redes sociales al ver que Tommy compartió la gran admiración que siente por Carolina Sabino al acompañarla en la final junto a su familia.

Artículos relacionados

¿Dónde y cuándo se conocerá la ganadora de MasterChef Celebrity 2025?

Por el momento, miles de televidentes se encuentran bajo la expectativa de conocer el nombre de la nueva MasterChef Celebrity 2025.

Hoy gran final de MasterChef Celebrity 2025
¿Dónde y a qué hora iniciará la final de MasterChef Celebrity 2025? | Foto: Canal RCN

De este modo, Carolina, Violeta, Alejandra y Carolina deberán utilizar las técnicas específicas que debe tener una chef de alta cocina para cumplir con todos los criterios del jurado conformado por: Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso.

La gran final se llevará a cabo este martes 25 de noviembre a través de la pantalla del Canal RCN en el horario de las 8 p.m.

Luego de MasterChef, empezará una nueva producción llamada ‘La Sustituta’, la cual traerá diversos acontecimientos desde el próximo 26 de noviembre a las 8 p.m. ¡No te la pierdas!

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Michelle habla sobre su relación con Valentina en MasterChef. MasterChef Celebrity Colombia

Michelle destapa la verdad sobre su relación con Valentina Taguado en MasterChef: “Me resbalaba”

Michelle Rouillard reveló cómo pasó de la enemistad a la buena relación con Valentina Taguado durante MasterChef Celebrity.

Valentina Taguado, finalista de MasterChef, enternece video junto al hijo menor de Carolina Sabino Valentina Taguado

Valentina Taguado, finalista de MasterChef, enternece con tierno video junto al hijo de Carolina Sabino

Valentina Taguado divide opiniones en redes tras bailar con el hijo menor de Carolina Sabino durante la final de MasterChef.

Alejandra Ávila MasterChef Celebrity Colombia

Alejandra Ávila destapó sus sentimientos al pisar la GRAN FINAL de MasterChef Celebrity: esto dijo

Alejandra Ávila demostró sus emociones al hacerse una realidad su sueño de ser finalista de MasterChef Celebrity 2025.

Lo más superlike

Jenny López vivió un accidente inesperado mientras preparaba su show con Jhonny Rivera Jhonny Rivera

Jenny López tuvo un accidente en pleno ensayo para el concierto con Jhonny Rivera en Cali

A pocos días de su concierto en Cali, Jhonny Rivera reveló que Jenny López sufrió accidente en medio de los ensayos.

Raúl Rocha Miss Universo

Presidente de Miss Universo, Raúl Rocha, rompió el silencio tras polémica: "Me tiene muy harto"

Altafulla y Karina García Altafulla

Le preguntaron a Altafulla por Karina García tras su ruptura y esto dijo: "estoy sanando"

Alejandra Ávila acompañada por su familia en MasterChef MasterChef Celebrity Colombia

Él es Germán, el hermano de Alejandra Ávila que lloró en final de MasterChef Celebrity

¿Qué procedimiento médico se realizó Alexa Torrex por tercera vez? La casa de los famosos

Participante de La casa de los famosos Colombia 3 se operó la nariz: estos son sus cuidados