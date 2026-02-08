Sale a la luz audio de Yeison Jiménez previo a su fallecimiento: "Tengo muchos planes"

Ya va un mes desde el fallecimiento del cantante Yeison Jiménez y con el pasar de los días salen nuevos videos, imágenes y audios a la luz que dejó el cantante antes del accidente.

¿Cuál fue el último audio que dejó Yeison Jiménez antes de fallecer?

Familiares y amigos de Yeison Jiménez han sido los encargados de revelar la mayoría de estos contenidos inéditos del cantante.

Precisamente, el productor musical Georgy Parra, reveló en una reciente entrevista el audio que le dejó el cantante antes de su fallecimiento.

Georgy decidió mostrar su chat con el cantante de Manzanares en donde se ve el gran cariño y cercanía que tenían.

Precisamente, el último audio que le dejó Yeison Jiménez a Georgy Parra salió a la luz y allí le contaba todos sus planes para el 2026.

Yeison Jiménez dejó un último audio a su productor. (Foto Canal RCN | Freepik).

¿Qué le dijo Yeison Jiménez a su productor un día antes de fallecer?

En el audio se escucha a Yeison Jiménez decirle a Georgy Parra que tenía demasiados planes para este año y también mucha música.

El cantante le aseguraba que necesitaban reunirse urgentemente para revisar toda la música que tenían.

“Yo tengo mucha música, Georgy, muchos planes, muchas cosas en la cabeza; toca comenzar a ejecutar porque tengo mucha música, gloria a Dios. Ahí hay música por toneladas”.

A este mensaje Georgy Parra le respondió a Yeison en su momento que contara con eso y que estaba seguro que la sacarían del estadio en el 2026.

¿Cuánta música dejó grabada Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez según su productor musical en esta entrevista dejó tanta música que hasta llegó a asegurar que podría llegar a sacar varios álbumes.

Georgy Parra aseguró que él tenía gran parte de las canciones que dejó el cantante de Manzanares, pero también sabía que otros productores tenían canciones suyas.

“Yo tengo gran parte de su catálogo trabajado durante los últimos años y hay música increíble guardada. Además, sé que él también tiene música con otros productores.

El productor aseguró que aún no hay fecha para el lanzamiento de estas canciones y que trabajaran en equipo y con la familia del artista para empezar a organizar ese tema de lanzamientos.