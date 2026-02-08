Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hermana de Yeison Jiménez hace estremecedora confesión a un mes de su muerte

Lina Jiménez compartió emotivo mensaje tras un mes del fallecimiento del su hermano Yeison Jiménez.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Hermana de Yeison Jiménez se pronunció tras un mes de su muerte
Hermana de Yeison Jiménez colocó mensaje tras casi un mes de su muerte. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Este de 10 de febrero se cumple un mes exacto de la trágica muerte del cantante Yeison Jiménez tras un accidente aéreo en el que fallecieron otras cinco personas más.

¿Cuál fue el mensaje que colocó la hermana de Yeison Jiménez tras un mes de su muerte?

El accidente de la avioneta de Yeison Jiménez sucedió tras dos minutos después de haber arrancado del Aeropuerto Juan José Rondón en Paipa, Boyacá, cuando la aeronave cayó en picada en una finca del sector.

Del choque y posterior explosión de la aeronave no quedó ningún sobreviviente y fue entonces que las autoridades locales confirmaron que el artista de música popular había perdido la vida en este lugar cuando se dirigía a un concierto en Antioquia.

Tras un mes de su muerte su hermana Lina Jiménez rompió el silencio en sus redes sociales y empezó a dejar estremecedores mensajes recordando a su hermano.

Tragedia aérea en Norte de Santander
Hermana de Yeison Jiménez se pronunció tras un mes de la muerte del cantante. (Fotos Canal RCN y Freepik)

¿Cómo recordó Lina Jiménez a su hermano Yeison Jiménez tras un mes de su muerte?

La hermana del cantante de música popular compartió primero un video de cómo luce el sitio en el que cayó la aeronave de su hermano, mostrando que allí tienen el espacio con flores y un especie de altar.

Seguido compartió una foto de Yeison con unas alas de ángel y por último un estremecedor mensaje en el que hizo alusión a que no podía dejar de pensar en ese 10 de enero.

Volvió a ser sábado y me acuerdo de aquel 10 de enero.

Al igual que Lina, otra de las hermana de Yeison Jiménez, Heidy Jiménez, compartió un emotivo mensaje en redes sociales en donde dejó ver que ahora ven al cantante como su ángel.

Caminemos siempre juntos que donde vayamos te llevaremos. Nuestro ángel, qué dolor saber que ya no estarás con nosotros.

¿Qué se sabe del accidente de Yeison Jiménez?

En el informe preliminar de las autoridades aeronáuticas del caso de Yeison Jiménez revelaron que la aeronave había sido ingresada a mantenimiento el día anterior del accidente por una falla en uno de sus motores, sin embargo, esta se había arreglado y posteriormente la avioneta había superado las pruebas correspondientes.

Asimismo, se reveló que el piloto no tenía ningún tipo de reporte y que todos sus exámenes y pruebas habían salido bien. Cabe resaltar que, las autoridades siguen investigando para dar un reporte final.

