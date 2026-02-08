Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Luisa Fernanda W rompió el silencio sobre su relación con Pipe Bueno en el cumpleaños del cantante

Luisa Fernanda W puso fin a los rumores de crisis en su relación con Pipe Bueno en su día de cumpleaños.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Mensaje de Luisa Fernanda W para Pipe Bueno
Luisa Fernanda W le dedicó mensaje a Pipe Bueno. (Foto AFP: Jason Koerner)

El cantante Pipe Bueno llegó a sus 34 primaveras el pasado 7 de febrero y su pareja Luisa Fernanda W no dejó pasar por desapercibida esta fecha.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el mensaje de Luisa Fernanda W a Pipe Bueno de cumpleaños?

Luisa Fernanda W volvió a acaparar miradas en redes sociales tras dedicarle un emotivo mensaje a Pipe Bueno con motivo de su cumpleaños.

Lejos de cualquier polémica, la influenciadora y empresaria optó por compartir palabras cargadas de amor, fe y gratitud por todos los años juntos y por el hogar que han conformado junto a sus dos hijos: Máximo y Domenic.

Luisa Fernanda W junto a un carrusel de fotografías de lo que fue la celebración de cumpleaños de Pipe Bueno dejó unas emotivas palabras en donde le deseó lo mejor en este nuevo año de vida.

Qué sea Dios quien siempre guíe tu vida. Te deseo mucha sabiduría, ideas y ejecución, salud y mucho amor.

Asimismo, Luisa Fernanda W le agradeció por seguir eligiéndola día a día como la mujer de su vida y amarla sin límites.

Te amo infinito mi vida, gracias por elegirme como tu compañera de vida, que sean muchos años más, construyendo sueños y amándonos como solo tú y yo sabemos. Feliz cumpleaños.

Luisa Fernanda W confesó que le tuvo fastidio al olor de Pipe Bueno durante su embarazo.
Luisa Fernanda W dedicó emotivas palabras a Pipe Bueno de cumpleaños. (Foto Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Pipe Bueno al mensaje de Luisa Fernanda W?

Luisa Fernanda W con su mensaje y fotografías conmovió al cantante, quien no dudó en reaccionar en los comentarios.

Pipe Bueno aprovechó el momento para agradecerle a Luisa Fernanda W por sus cariñosas palabras y por todo lo que a diario hacer por él y por sus hijos.

¡Te amo con locura! Gracias y mil gracias por tanto.

Como era de esperarse, el mensaje de Luisa W no tardó en llenarse de reacciones y comentarios de seguidores que celebraron su relación con el cantante.

Asimismo, la publicación fue interpretada por muchos internautas como una reafirmación del sólido momento que atraviesa la pareja tras los rumores que salieron de una posible crisis en su relación.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luisa Castro habló sobre WestCol Westcol

Luisa Castro rompió el silencio e hizo inesperada confesión sobre WestCol

Luisa Castro habló por primera vez sobre su relación con WestCol y contó detalles inéditos del streamer.

La esposa de Yeison Jiménez aparece en este video del cantante Yeison Jiménez

Este es el video musical de Yeison Jiménez en el que su esposa fue protagonista

Salió a la luz un video musical de Yeison Jiménez en el que su esposa es la protagonista y, además, recibe una dedicatoria especial.

La Liendra reveló estar amenazado La Liendra

La Liendra hace preocupante declaración en redes: "Me están amenazando"

La Liendra rompió el silencio tras denunciar presuntas amenazas e insultos por la forma en que donará 100 millones.

Lo más superlike

Shakira sufrió caída en pleno concierto Shakira

Shakira sufrió accidente en pleno concierto en El Salvador: así fue la fuerte caída

Shakira sufrió una dura caída en pleno escenario mientras que dejó a todos sus músicos en shock.

Las pruebas del coqueteo de Sara Uribe con el jefe de La casa de los famosos La casa de los famosos

Sara Uribe le coquetea al jefe de La casa de los famosos Colombia: estas son las evidencias

Perro reacciona a canción de Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Emotiva reacción de un perro al escuchar música de Yeison Jiménez es viral

Murió famoso actor de manera inesperada dejando gran legado en la televisión: así se reveló Talento internacional

Murió famoso actor de manera inesperada dejando gran legado en la televisión: así se reveló

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano Salud

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano