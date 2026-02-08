Luisa Fernanda W rompió el silencio sobre su relación con Pipe Bueno en el cumpleaños del cantante

El cantante Pipe Bueno llegó a sus 34 primaveras el pasado 7 de febrero y su pareja Luisa Fernanda W no dejó pasar por desapercibida esta fecha.

¿Cuál fue el mensaje de Luisa Fernanda W a Pipe Bueno de cumpleaños?

Luisa Fernanda W volvió a acaparar miradas en redes sociales tras dedicarle un emotivo mensaje a Pipe Bueno con motivo de su cumpleaños.

Lejos de cualquier polémica, la influenciadora y empresaria optó por compartir palabras cargadas de amor, fe y gratitud por todos los años juntos y por el hogar que han conformado junto a sus dos hijos: Máximo y Domenic.

Luisa Fernanda W junto a un carrusel de fotografías de lo que fue la celebración de cumpleaños de Pipe Bueno dejó unas emotivas palabras en donde le deseó lo mejor en este nuevo año de vida.

Qué sea Dios quien siempre guíe tu vida. Te deseo mucha sabiduría, ideas y ejecución, salud y mucho amor.

Asimismo, Luisa Fernanda W le agradeció por seguir eligiéndola día a día como la mujer de su vida y amarla sin límites.

Te amo infinito mi vida, gracias por elegirme como tu compañera de vida, que sean muchos años más, construyendo sueños y amándonos como solo tú y yo sabemos. Feliz cumpleaños.

Luisa Fernanda W dedicó emotivas palabras a Pipe Bueno de cumpleaños. (Foto Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Pipe Bueno al mensaje de Luisa Fernanda W?

Luisa Fernanda W con su mensaje y fotografías conmovió al cantante, quien no dudó en reaccionar en los comentarios.

Pipe Bueno aprovechó el momento para agradecerle a Luisa Fernanda W por sus cariñosas palabras y por todo lo que a diario hacer por él y por sus hijos.

¡Te amo con locura! Gracias y mil gracias por tanto.

Como era de esperarse, el mensaje de Luisa W no tardó en llenarse de reacciones y comentarios de seguidores que celebraron su relación con el cantante.

Asimismo, la publicación fue interpretada por muchos internautas como una reafirmación del sólido momento que atraviesa la pareja tras los rumores que salieron de una posible crisis en su relación.