Yeison Jiménez se le habría manifestado a Giovanny Ayala: esto contó

Giovanny Ayala rompe el silencio al volver a hablar sobre Yeison Jimpenez, revelando una manifestación que tuvo tras su muerte.

Giovanny Ayala recordó a Yeison Jiménez tras vivir impactante coincidencia
Giovanny Ayala vivió extraña coincidencia que relacionó con Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN - Buen día, Colombia)

Este martes 10 de febrero, Yeison Jiménez cumple un mes de haber fallecido en un accidente aéreo, en donde también perdieron la vida cinco integrantes de su equipo de trabajo, uno de ellos era su primo.

Tras su partida, el artista ha tenido muchos homenajes y despedidas y, de hecho, se llevó a cabo su esperado concierto ‘Mi promesa 2’, el cual estaba programado para marzo.

En este show, participaron varios artistas amigos del cantante, quienes, además, estuvieron acompañados por él en la tarima, gracias a la inteligencia artificial.

Así mismo, en estos días, luego de la partida de Jiménez, no todo ha sido dolor ni luto, sino también polémicas, protagonizadas por sus colegas y uno de ellos ha sido Giovanny Ayala.

¿Qué pasó entre Giovanny Ayala y los amigos de Yeison Jiménez tras su muerte?

Días después de la muerte de Yeison Jiménez, su familia y amigos le hicieron un homenaje en el Movistar Arena, en donde algunos de sus colegas lo despidieron cantando.

Giovanny Ayala vivió extraña coincidencia que relacionó con Yeison Jiménez.
La coincidencia que estremeció a Giovanny Ayala. (Foto: Canal RCN Freepik)

Sin embargo, se generó una gran polémica por esta despedida, ya que Giovanny Ayala habló a través de sus redes sociales, diciendo que eso “parecía un circo” y que, por eso, no fue.

Pero, todo parece indicar que la hermana de Yeison Jiménez o lo habría invitado al homenaje. Tras su fuerte crítica, los demás colegas se despacharon en contra de él y no lo tuvieron en cuenta en la canción que le grabaron a Yeison.

¿Qué dijo Giovanny Ayala al volver a mencionar a Yeison Jiménez?

Luego de todo el escándalo que generó sus palabras, Giovanny Ayala habló en una misa dedicada a Yeison Jiménez y les pidió a sus colegas que hicieran la paz.

Por otro lado, a través de sus redes sociales, publicó un video en el que se volvió a referir al artista fallecido, pero esta vez, hablando de una supuesta coincidencia.

La coincidencia que estremeció a Giovanny Ayala
Giovanny Ayala recordó a Yeison Jiménez tras vivir impactante coincidencia. (Foto: Freepik)

Según le video que compartió el pasado sábado 7 de febrero, él fue a visitar un cementerio en donde vivió muchas coincidencias sobre la muerte.

El artista empezó a contar el suceso que vivió, pues empezó hablando de su canción ‘Ayer te soñé’, diciendo que vivió un suceso que le puso los pelos de punta.

El cantante dijo que estuvo a un cementerio en Nariño para grabar su video musical y tenía que llegar a una de las tumbas, no planeó cuál y lo hizo de manera aleatoria.

Precisamente, coincidió con la tumba de un músico que también se llamó Giovanny y al ver la fecha en la que falleció, vio que era el 10 de enero.

Aquí, Ayala dijo que ese momento algo le quiso decir, ya que esta fecha fue la misma en la que falleció Yeison Jiménez y vio esto como una manifestación de su colega.

