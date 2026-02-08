Juanda Caribe reveló el humilde primer trabajo que tuvo y en qué quería gastar su primer sueldo

Juanda Caribe se enfrentó a la línea de la vida de La casa de los famosos Colombia y allí abrió su corazón. El habitante recordó cómo fueron sus inicios y los trabajos que tuvo antes de ser famoso.

¿Cuál fue el primer trabajo de Juanda Caribe antes de convertirse en famoso?

El locutor y creador de contenido contó que su primer trabajo fue un emprendimiento de venta de minutos. Juanda manifestó su gran anhelo era comprar instrumentos musicales para hacer realidad el sueño de ser cantante.

Posteriormente, a los 15 años llegó una gran oportunidad a su vida: RCN le dio la oportunidad de mostrar su talento en radio y luego se divulgó por toda Barranquilla sus facultades como imitador y locutor.

Juanda destacó que nunca faltó el apoyo de sus padres y ellos siempre le dejaron claro que lo respaldarían, sin importar lo que eligiera para su vida.

Juanda Caribe tuvo en emprendimiento de minutos en Barranquilla a los 13 años. Foto: RCN

“A la radio le debo tanto”, destacó el barranquillero, señalando que gracias a su ingreso al medio pudo demostrar su talento al 100 por ciento.

En ese momento surgió la idea de hacer presentaciones en vivo, pero el camino no fue fácil. Juanda, recuerda, que tocó muchas puertas, y en la mayoría de las ocasiones le dijeron que “no”.

A pesar de los obstáculos, el comediante no dejó de luchar por sus sueños; empezó a ganar fama por su capacidad para imitar y desenvolverse como locutor de radio.

Llegó el 2016 y decidió lanzar su primer álbum musical, pero no tuvo gran acogida entre los fanáticos. Aún así, no se dio por vencido y dos años más tarde se mudó a Bogotá, donde participaría en MasterChef Celebrity.

Luego llegaron más proyectos a su carrera, ‘El desayuno’ y ‘¿Quién es la máscara?’, mientras seguía latente el sueño de la música. Juanda lanzó un proyecto llamado ‘Sí a todo’ y pudo “pegar” su primera canción, la cual le permitió ganar Disco de Oro y Platino.

“No es cuando uno quiera, es cuando Dios lo quiera”, destacó el comediante e imitador, quien además habló de su nueva faceta como padre de Victoria, una niña que llegó al mundo fruto de su relación con Sheila Gándara.

¿Sara Uribe criticó a Juanda Caribe en el brunch de La casa de los famosos Colombia?

Sara Uribe dio una sincera opinión de Juanda Caribe en el brunch de La casa de los famosos Colombia. La presentadora habló de la personalidad del participante y de su preocupación porque no ha logrado descifrarlo.

Sara Uribe mostró su preocupación porque no ha logrado descifrar del todo a Juanda Caribe. (Foto Canal RCN)

Sara señaló que Juanda, Maiker Smith y Nicolás Arrieta son personas que le generan gran curiosidad, pues no sabe cómo podrían explotar en momentos de crisis y tensión.

He venido analizando a cada persona; aún no he podido descubrir muchas cosas. Me dejan a la imaginación muchas cosas de Juanda, de Maiker, de Nicolás. No sé porque no han explotado. Cuando les tocan un tema sensible, veo otro Maiker y digo ‘¿será que va a explotar, va a decir algo, va a hacer algo?’ No sé qué pueda pasar”, expresó la modelo y presentadora.

Aún así, Uribe halagó la personalidad de Juanda y destacó que es caballeroso y respetuoso.