Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Juanda Caribe reveló el humilde primer trabajo que tuvo y en qué quería gastar su primer sueldo

Juanda Caribe abrió su corazón en la línea de la vida y contó detalles de su infancia en Barranquilla.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Juanda Caribe se enfrentó a la línea de la vida de La casa de los famosos.
Juanda Caribe contó detalles de sus humildes inicios en Barranquilla. Foto: RCN

Juanda Caribe se enfrentó a la línea de la vida de La casa de los famosos Colombia y allí abrió su corazón. El habitante recordó cómo fueron sus inicios y los trabajos que tuvo antes de ser famoso.

¿Cuál fue el primer trabajo de Juanda Caribe antes de convertirse en famoso?

El locutor y creador de contenido contó que su primer trabajo fue un emprendimiento de venta de minutos. Juanda manifestó su gran anhelo era comprar instrumentos musicales para hacer realidad el sueño de ser cantante.

Artículos relacionados

Posteriormente, a los 15 años llegó una gran oportunidad a su vida: RCN le dio la oportunidad de mostrar su talento en radio y luego se divulgó por toda Barranquilla sus facultades como imitador y locutor.

Juanda destacó que nunca faltó el apoyo de sus padres y ellos siempre le dejaron claro que lo respaldarían, sin importar lo que eligiera para su vida.

Juanda Caribe contó detalles de su vida en La casa de los famosos Colombia.
Juanda Caribe tuvo en emprendimiento de minutos en Barranquilla a los 13 años. Foto: RCN

“A la radio le debo tanto”, destacó el barranquillero, señalando que gracias a su ingreso al medio pudo demostrar su talento al 100 por ciento.

En ese momento surgió la idea de hacer presentaciones en vivo, pero el camino no fue fácil. Juanda, recuerda, que tocó muchas puertas, y en la mayoría de las ocasiones le dijeron que “no”.

Artículos relacionados

A pesar de los obstáculos, el comediante no dejó de luchar por sus sueños; empezó a ganar fama por su capacidad para imitar y desenvolverse como locutor de radio.

Llegó el 2016 y decidió lanzar su primer álbum musical, pero no tuvo gran acogida entre los fanáticos. Aún así, no se dio por vencido y dos años más tarde se mudó a Bogotá, donde participaría en MasterChef Celebrity.

Luego llegaron más proyectos a su carrera, ‘El desayuno’ y ‘¿Quién es la máscara?’, mientras seguía latente el sueño de la música. Juanda lanzó un proyecto llamado ‘Sí a todo’ y pudo “pegar” su primera canción, la cual le permitió ganar Disco de Oro y Platino.

“No es cuando uno quiera, es cuando Dios lo quiera”, destacó el comediante e imitador, quien además habló de su nueva faceta como padre de Victoria, una niña que llegó al mundo fruto de su relación con Sheila Gándara.

¿Sara Uribe criticó a Juanda Caribe en el brunch de La casa de los famosos Colombia?

Sara Uribe dio una sincera opinión de Juanda Caribe en el brunch de La casa de los famosos Colombia. La presentadora habló de la personalidad del participante y de su preocupación porque no ha logrado descifrarlo.

Sara Uribe sigue en competencia.
Sara Uribe mostró su preocupación porque no ha logrado descifrar del todo a Juanda Caribe. (Foto Canal RCN)

Sara señaló que Juanda, Maiker Smith y Nicolás Arrieta son personas que le generan gran curiosidad, pues no sabe cómo podrían explotar en momentos de crisis y tensión.

He venido analizando a cada persona; aún no he podido descubrir muchas cosas. Me dejan a la imaginación muchas cosas de Juanda, de Maiker, de Nicolás. No sé porque no han explotado. Cuando les tocan un tema sensible, veo otro Maiker y digo ‘¿será que va a explotar, va a decir algo, va a hacer algo?’ No sé qué pueda pasar”, expresó la modelo y presentadora.

Artículos relacionados

Aún así, Uribe halagó la personalidad de Juanda y destacó que es caballeroso y respetuoso.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Alexa Torrex sorprendió de nuevo a Beba en el posicionamiento de La casa de los famosos. La casa de los famosos

Alexa le sacó papel higiénico a Beba en el posicionamiento de La casa de los famosos, ¿por qué?

Alexa Torrex sorprendió con una nueva acción en el posicionamiento; después de la cabella, ahora sacó papel higiénico.

Reacción de Manuela Gómez tras eliminación de Sara Uribe y Marilyn Patiño: se quebró en llanto Manuela Gómez

Reacción de Manuela Gómez tras eliminación de Sara Uribe y Marilyn Patiño: se quebró en llanto

Tras la eliminación de Sara Uribe y Marilyn Patiño en La casa de los famosos Colombia, Manuela Gómez se quebró en llanto.

Sara Uribe y Marilyn Patiño fueron eliminadas de La casa de los famosos Colombia 3: así reaccionaron Sara Uribe

Sara Uribe y Marilyn Patiño son eliminadas de La casa de los famosos Colombia 3: así reaccionaron

Sara Uribe y Marilyn Patiño son eliminadas de La casa de los famosos Colombia dejando inesperadas reacciones.

Lo más superlike

Maluma volvió a presumir su look sin barba. Maluma

Maluma sigue generando opiniones divididas por su nuevo look, ¿qué dijo?

Maluma se dejó ver sin barba y su nuevo aspecto ha causado gran revuelo entre sus seguidores.

Desmienten la muerte de Diomedes Dionisio, hijo del cantante Diomedes Díaz: esto reveló Talento nacional

Desmienten la muerte de Diomedes Dionisio, hijo del cantante Diomedes Díaz: esto se reveló

Él es Christian González, primer jugador de origen colombiano que hará parte del Super Bowl 2026 Talento nacional

Él es Christian González, primer jugador de origen colombiano que hará parte del Super Bowl 2026

¡Adiós a un referente de la televisión! Falleció reconocido periodista en las últimas horas Talento internacional

¡Adiós a un referente de la televisión! Falleció reconocido periodista en las últimas horas

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano Salud

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano