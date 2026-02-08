Reacción de Manuela Gómez tras eliminación de Sara Uribe y Marilyn Patiño: se quebró en llanto

Desde hace varias semanas, miles de internautas han generado una ola de comentarios tras los diferentes acontecimientos que varias celebridades han hecho dentro de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por su parte, en la noche de este 8 de febrero se llevó a cabo la cuarta gala de eliminación en la que las siguientes parejas conformadas por: Juan Palau y Jay Torres, Yuli Ruíz y Alexa Torrex, Manuela Gómez y Campanita y Sara Uribe y Marilyn Patiño, estaban dentro de la placa de nominados.

Tras el bajo puntaje que obtuvieron por parte del público, la pareja que se convirtió en eliminada fue Sara Uribe y Marilyn Patiño, dejando un profundo vacío por parte varios de sus compañeros, en especial, por parte de Manuela Gómez.

¿Cómo reaccionó Manuela Gómez tras enterarse de la eliminación de Sara Uribe y Marilyn Patiño?

Cabe destacar que una de las celebridades que más acaparó la atención mediática por parte de los internautas fue la especial amistad que demostraron tener Sara Uribe y Manuela Gómez.

Manuela Gómez lloró tras la eliminación de Sara Uribe y Marilyn Patiño? | Foto: Canal RCN

Desde que Manuela Gómez se enteró que Sara Uribe abandonó la competencia junto a Marilyn Patiño, la antioqueña se quebró en llanto y, también, nivel emocional, pues le tomó por sorpresa la inesperada eliminación de su amiga.

Así también, Manuela Gómez aprovechó la oportunidad para decirle a Sara Uribe que la recordará con cariño, pues, aunque no quiso que fuera eliminada de La casa de los famosos Colombia, aprovechó la oportunidad para construir valiosos momentos junto a ella y, de igual modo, junto a Marilyn.

¿Cuál fue la razón por la que Sara Uribe y Marilyn Patiño fueron eliminadas de La casa de los famosos Colombia 3?

Las parejas que estaban dentro de la placa de nominados durante la cuarta gala de eliminación fueron: Juan Palau y Jay Torres. Yuli Ruíz y Alexa Torrex. Manuela Gómez y Campanita y Sara Uribe y Marilyn Patiño, quienes se convirtieron en las eliminadas del reality.

Por esta razón fueron eliminadas Sara Uribe y Marilyn Patiño. | Foto: Canal RCN

La primera pareja en salvarse fue Yuli Ruíz y Alexa Torrex, con un 44.44% de los votos, seguido de esto, la otra dupla en salvarse fue Juan Palau y Jay Torres con un 21.62% y la tercera pareja en salvarse fue Manuela Gómez y Campanita con un 17.36%.

Al obtener el menor puntaje, la pareja que no logró salvarse fue Sara y Marilyn con un 16.58%, quienes se despidieron de la competencia con emotividad por los valiosos momentos que vivieron a lo largo de la competencia.