Aida Victoria Merlano sufrió angustioso percance y preocupa a sus fans: "Privada de la libertad"

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano les reveló a sus seguidores el susto que se llevó en la jornada del 19 de diciembre que la hizo pensar lo peor.

¿Qué le pasó a Aida Victoria Merlano y por qué estuvo retenida?

Aida Victoria Merlano volvió a ser tendencia en redes sociales, esta vez no por polémicas, sino por un angustioso percance que vivió recientemente. A través de sus historias, la influenciadora contó que estuvo dos horas atrapada en un ascensor, sin posibilidad de salir por las escaleras de emergencia.

Estuve 2 horas privada de la libertad

Según explicó, el ascensor sufrió una falla y, para empeorar la situación, las llaves de las escaleras de emergencia se habían perdido, lo que retrasó su rescate. “Estuve dos horas privada de la libertad”, comentó Aida Victoria, frase que encendió las alarmas entre sus seguidores.

Se dañó el ascensor y se perdieron las llaves de las escaleras de emergencia.

Aida Victoria Merlano sufrió percance. (Foto Canal RCN).

¿Cómo reaccionó Aida Victoria Merlano tras ser rescatada de ascensor?

Tras ser rescatada, la creadora de contenido reaccionó con humor y alivio, asegurando que, aunque el momento fue estresante, todo quedó en un susto.

No obstante, Aida dejó ver su preocupación por lo que llegó a imaginarse durante todo ese tiempo en el que estuvo encerrada, más al pensar en su hijo Emiliano.



La creadora de contenido dejó claro que ahora que es mamá es más precavida y cuidadosa para que no le pasé nada que pueda afectar a su hijo o hacerla ausentarse.

Como era de esperarse sus seguidores no tardaron en enviarle mensajes de apoyo y alivio al saber que se encontraba bien.

¿Cuál fue la advertencia que Aida Victoria Merlano les había hecho a sus seguidores horas antes?

Aida Victoria Merlano horas antes de su gran susto había compartido un curioso mensaje en el que alertaba a sus seguidores de corroborar toda la información que había de ella en redes sociales.

La influenciadora aseguraba que se había dado cuenta que habían compartido supuestos mensajes y trinos suyos que ella nunca había colocado, asegurando que los lanzaban desde redes sociales que ella ni tenía.

Cabe resaltar que Aida se ha visto envuelta en varias polémicas en el último tiempo tras su separación con Juan David Tejada, el papá de su hijo.