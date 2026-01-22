Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Mujer de 81 años es tendencia al ser influencer para costear las quimioterapias de su nieto: ¿quién?

Mujer de 81 es viral tras ser streamer al jugar reconocido videojuego para recaudar fondos para las quimioterapias de su nieto.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Mujer de 81 años es tendencia al ser influencer para costear las quimioterapias de su nieto: ¿quién?
¿Quién es la mujer de 81 años que se volvió gamer? | Foto: Freepik

En los últimos días, varios internautas han generado múltiples comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras la conmovedora historia de una mujer de 81 años, quien se ha convertido en tendencia al jugar videojuegos para recaudar fondos y pagar las quimioterapias de su nieto.

Con base en esto, la mujer de 81 años se convirtió en creadora de contenido digital, siendo streamer de videojuegos, compartiendo sus reacciones al respecto y los avances que va teniendo en la plataforma.

Artículos relacionados

¿Quién es la abuela de 81 años que se volvió gamer para costear las quimioterapias de su nieto?

El nombre de Sue Jacquot se ha convertido en tendencia a través de las diferentes redes sociales tras su conmovedora historia al convertirse en creadora de contenido digital a sus 81 años para recaudar fondos para los respectivos gastos de su nieto llamado: Jack.

Mujer de 81 años es tendencia al ser influencer para costear las quimioterapias de su nieto: ¿quién?
Así se volvió tendencia la streamer de 81 años. | Foto: Freepik

Recientemente, Sue Jacquot ha generado una ola de comentarios por parte de sus seguidores, quienes han admirado la capacidad que tiene la mujer de 81 años al unirse en el mundo del streaming y mostrar sus avances al jugar MineCraft, uno de los videojuegos más destacados del mundo.

Artículos relacionados

¿Cuál es la razón por la que Sue Jacquot se convirtió en creadora de contenido a sus 81 años?

Cabe destacar que Sue Jacquot se unió desde hace unas semanas a la plataforma digital de YouTube, compartiendo varias opiniones al compartir detalles de su etapa como gamer.

Además, la razón por la que Sue se convirtió en creadora de contenido digital fue porque ha recaudado fondos para costear los fondos para el tratamiento médico de su nieto Jack, quien padece de cáncer.

Mujer de 81 años es tendencia al ser influencer para costear las quimioterapias de su nieto: ¿quién?
¿Por qué razón la abuela de 81 años se volvió streamer? | Foto: Freepik

Desde luego, sus transmisiones no solo se han convertido en un espacio para jugar videojuegos, sino también en un punto de encuentro donde comparte mensajes de esperanza y agradecimiento a quienes le brindan su apoyo por el especial gesto que hace por su nieto.

Artículos relacionados

Sin duda, la abuela de 81 años ha demostrado que la edad no es un impedimento para aprender nuevas habilidades ni para adaptarse a las tendencias digitales actuales, especialmente por ser creadora de contenido a su edad, ¿qué opinas al respecto?

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

¡Duelo en el periodismo! Falleció reconocida presentadora de un programa de televisión Talento internacional

¡Duelo en el periodismo! Falleció reconocida presentadora de un programa de televisión

La televisión se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de reconocida presentadora quien trabajó en distinguido programa.

Famosa pareja del entretenimiento confirmó su ruptura con desgarrador mensaje: así lo anunciaron Talento internacional

Famosa pareja del entretenimiento confirmó su ruptura con desgarrador mensaje: así lo anunciaron

Famosa pareja del entretenimiento confirmó su ruptura con desgarrador mensaje publicado en sus redes sociales.

Reconocida predicadora y creadora de contenido reveló que falleció su bebé: así lo reveló Talento nacional

Reconocida predicadora y creadora de contenido reveló que falleció su bebé: así lo reveló

En las últimas horas, reconocida predicadora y creadora de contenido anunció que falleció su bebé con desgarradoras palabras.

Lo más superlike

Yeison Jiménez en los Premios Juventud. Yeison Jiménez

Exmánager de Yeison Jiménez compartió desgarrador mensaje: "te extrañaré lo que quede de vida"

Rafael Muñoz, exmánager de Yeison Jiménez, desempolvó algunos videos del fallecido cantante de música popular.

Pelea de Beba y Alejandro Estrada Alejandro Estrada

Beba y Alejandro Estrada tuvieron fuerte cruce en La casa de los famosos Colombia: así fue

Anahí y Poncho Herrera emocionan a sus fans con un inesperado reencuentro Anahí

Anahí y Poncho Herrera causan revuelo en redes con un inesperado reencuentro: ¿RBD está de regreso?

Feid deja pistas de desamor tras el fin de su relación con Karol G Feid

¿Feid se dejó ver despechado tras confirmarse su separación con Karol G?: esto hizo

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo