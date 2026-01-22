Mujer de 81 años es tendencia al ser influencer para costear las quimioterapias de su nieto: ¿quién?

En los últimos días, varios internautas han generado múltiples comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras la conmovedora historia de una mujer de 81 años, quien se ha convertido en tendencia al jugar videojuegos para recaudar fondos y pagar las quimioterapias de su nieto.

Con base en esto, la mujer de 81 años se convirtió en creadora de contenido digital, siendo streamer de videojuegos, compartiendo sus reacciones al respecto y los avances que va teniendo en la plataforma.

¿Quién es la abuela de 81 años que se volvió gamer para costear las quimioterapias de su nieto?

El nombre de Sue Jacquot se ha convertido en tendencia a través de las diferentes redes sociales tras su conmovedora historia al convertirse en creadora de contenido digital a sus 81 años para recaudar fondos para los respectivos gastos de su nieto llamado: Jack.

Así se volvió tendencia la streamer de 81 años. | Foto: Freepik

Recientemente, Sue Jacquot ha generado una ola de comentarios por parte de sus seguidores, quienes han admirado la capacidad que tiene la mujer de 81 años al unirse en el mundo del streaming y mostrar sus avances al jugar MineCraft, uno de los videojuegos más destacados del mundo.

¿Cuál es la razón por la que Sue Jacquot se convirtió en creadora de contenido a sus 81 años?

Cabe destacar que Sue Jacquot se unió desde hace unas semanas a la plataforma digital de YouTube, compartiendo varias opiniones al compartir detalles de su etapa como gamer.

Además, la razón por la que Sue se convirtió en creadora de contenido digital fue porque ha recaudado fondos para costear los fondos para el tratamiento médico de su nieto Jack, quien padece de cáncer.

¿Por qué razón la abuela de 81 años se volvió streamer? | Foto: Freepik

Desde luego, sus transmisiones no solo se han convertido en un espacio para jugar videojuegos, sino también en un punto de encuentro donde comparte mensajes de esperanza y agradecimiento a quienes le brindan su apoyo por el especial gesto que hace por su nieto.

Sin duda, la abuela de 81 años ha demostrado que la edad no es un impedimento para aprender nuevas habilidades ni para adaptarse a las tendencias digitales actuales, especialmente por ser creadora de contenido a su edad, ¿qué opinas al respecto?