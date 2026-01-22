Sebastián Ayala reveló por qué no participó en la canción homenaje a Yeison Jiménez

Juan Sebastián Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, recientemente capturó la atención tras revelar la verdadera del por qué no hizo parte de la canción que compusieron para homenajear al fallecido cantante Yeison Jiménez.

¿Por qué el hijo de Giovanny Ayala no participó en la canción que compusieron para Yeison Jiménez?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el joven ha construido una sólida comunidad, se pronunció para dar a conocer la razón del por qué no hizo parte de la composición, lo anterior en medio de la famosa dinámica de preguntas y respuestas, espacio en el que muchos se mostraron interesados en conocer este tema.

"Hubiera querido y habría sido un honor, pero cuando llegué al estudio ya tenían casi todo grabado, me invitó Ciro, eran muchos artistas entonces no había casi espacio", contó el artista.

Así mismo, relató que eran tantos, que incluso tuvieron que acortaron las estrofas de los artistas más conocidos, además de revelar que los espacios eran bastante reducidos por el número de personas que habían.

Sebastián Ayala reveló la razón por la que no participó en la canción en honor a Yeison Jiménez. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo Sebastián Ayala, hijo de Giovanny Ayala sobre la composición que hicieron en honor a Yeison Jiménez?

Según lo expresó, el cantante, él no tomó con molestia el hecho de no poder participar en la canción, pues entendió perfectamente la situación, además de señalar que es una persona a la que no le gusta causar incomodidad, "estuve ahí pendiente, estuvimos parchados, pues obviamente en un momento muy triste", agregó.

Luego de dar a conocer las razones por las que no hizo parte de 'Aventurero En El Cielo', Juan Sebastián confirmó que en los planes está poder rendirle tributo a quien fue y será uno de los más grandes género popular.

"Si Dios quiere vamos a hacerle algo bonito, vamos a hacerle un homenaje para mi parcero", anunció el joven.

¿Qué artistas hicieron parte de la canción que se compuso en honor a Yeison Jiménez?

Cabe señalar que, la canción que se realizó en homenaje a Yeison Jiménez reunió a varias de las voces más representativas de la música popular colombiana, quienes se unieron para rendir tributo a su memoria y a su legado artístico.

En este emotivo proyecto participaron artistas como Jessi Uribe, Jhonny Rivera, Paola Jara, Luis Alfonso, entre otros exponentes del género, quienes aportaron su voz y sentimiento en un tema lleno de nostalgia y respeto por su colega.