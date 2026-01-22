Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Sebastián Ayala reveló por qué no participó en la canción homenaje a Yeison Jiménez

En las últimas horas, el hijo de Giovanny Ayala aclaró el motivo por el que no participó de este homenaje.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yeison Jiménez en el Megaland.
Esta es la razón por la que hijo de Giovanny Ayala no participó en homenaje a Yeison Jiménez. Foto | Canal RCN.

Juan Sebastián Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, recientemente capturó la atención tras revelar la verdadera del por qué no hizo parte de la canción que compusieron para homenajear al fallecido cantante Yeison Jiménez.

Artículos relacionados

¿Por qué el hijo de Giovanny Ayala no participó en la canción que compusieron para Yeison Jiménez?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el joven ha construido una sólida comunidad, se pronunció para dar a conocer la razón del por qué no hizo parte de la composición, lo anterior en medio de la famosa dinámica de preguntas y respuestas, espacio en el que muchos se mostraron interesados en conocer este tema.

Artículos relacionados

"Hubiera querido y habría sido un honor, pero cuando llegué al estudio ya tenían casi todo grabado, me invitó Ciro, eran muchos artistas entonces no había casi espacio", contó el artista.

Artículos relacionados

Así mismo, relató que eran tantos, que incluso tuvieron que acortaron las estrofas de los artistas más conocidos, además de revelar que los espacios eran bastante reducidos por el número de personas que habían.

Yeison Jiménez en el Megaland.
Sebastián Ayala reveló la razón por la que no participó en la canción en honor a Yeison Jiménez. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo Sebastián Ayala, hijo de Giovanny Ayala sobre la composición que hicieron en honor a Yeison Jiménez?

Según lo expresó, el cantante, él no tomó con molestia el hecho de no poder participar en la canción, pues entendió perfectamente la situación, además de señalar que es una persona a la que no le gusta causar incomodidad, "estuve ahí pendiente, estuvimos parchados, pues obviamente en un momento muy triste", agregó.

Luego de dar a conocer las razones por las que no hizo parte de 'Aventurero En El Cielo', Juan Sebastián confirmó que en los planes está poder rendirle tributo a quien fue y será uno de los más grandes género popular.

"Si Dios quiere vamos a hacerle algo bonito, vamos a hacerle un homenaje para mi parcero", anunció el joven.

¿Qué artistas hicieron parte de la canción que se compuso en honor a Yeison Jiménez?

Cabe señalar que, la canción que se realizó en homenaje a Yeison Jiménez reunió a varias de las voces más representativas de la música popular colombiana, quienes se unieron para rendir tributo a su memoria y a su legado artístico.

En este emotivo proyecto participaron artistas como Jessi Uribe, Jhonny Rivera, Paola Jara, Luis Alfonso, entre otros exponentes del género, quienes aportaron su voz y sentimiento en un tema lleno de nostalgia y respeto por su colega.

Yeison Jiménez en los Premios Juventud.
Sebastián Ayala habló sobre el homenaje a Yeison Jiménez.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Rebeca Castillo, ex Miss Amazonas reapareció en redes con inesperada confesión: esto dijo Talento nacional

Rebeca Castillo, ex Miss Amazonas, reapareció en redes con inesperada confesión: esto dijo

Tras varias semanas de ausencia, Rebeca Castillo, ex Miss Amazonas reapareció en redes luego de críticas presentadas en el pasado.

Daniela Ospina y Gabriel Coronel muestran un imprevisto familiar Daniela Ospina

Daniela Ospina y Gabriel Coronel protagonizan curioso momento: “Conflicto familiar”

Un error de dirección en el carro dejó al descubierto un divertido momento familiar de Daniela Ospina.

La polémica pregunta de Yeison Jiménez a Gregorio Pernía. Yeison Jiménez

Revelan video de Yeison Jiménez haciéndole una controversial pregunta a Gregorio Pernía

Salió a la luz un recuerdo inédito de Yeison Jiménez haciéndole una polémica pregunta al actor Gregorio Pernía.

Lo más superlike

Karol G y Feid Karol G

Estas fueron las últimas publicaciones de Karol G y Feid juntos antes de su ruptura

Los artistas Karol G y Feid siguen causando interés en sus fanáticos tras confirmarse su sonada ruptura.

Beba rompió en llanto tras su discusión con Alejandro Estrada. La casa de los famosos

Beba se desahogó tras su discusión con Alejandro Estrada y cuestionó a Renzo, ¿por qué?

¡Adiós a una actriz! La televisión se viste de luto al perder a una de sus importantes figuras Talento internacional

¡Adiós a una actriz! La televisión se viste de luto al perder a una de sus importantes figuras

Anahí y Poncho Herrera emocionan a sus fans con un inesperado reencuentro Anahí

Anahí y Poncho Herrera causan revuelo en redes con un inesperado reencuentro: ¿RBD está de regreso?

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo