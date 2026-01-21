Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Él es Andrés Gómez, el guapo esposo de Beba, participante de La casa de los famosos Colombia

Valerie de la Cruz, mejor conocida como Beba, contrajo con matrimonio con Andrés Gómez luego de tres años de noviazgo.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Beba en La casa de los famosos Colombia.
Él es Andrés Gómez, esposo de Beba de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Valerie de la Cruz, una de las actuales participantes de La casa de los famosos Colombia, sigue capturando la atención de los seguidores del programa, pues además de ser una de las competidoras fuertes, es una mujer que se r0ba las miradas por su gran atractivo físico.

¿Quién es el guapo esposo de Beba, actual participante de La casa de los famosos Colombia?

A raíz de su participación en el reality de convivencia, uno de los temas que ha generado curiosidad entre los televidentes, es su esposo, pues muchos se han mostrado interesados en conocer más detalles sobre el hombre que es parte importante de la creadora de contenido fuera de las cámaras.

Y es que, aunque ella se ha convertido en una de las figuras más comentadas de esta tercera temporada, su pareja ha optado por mantenerse en un segundo plano, alejándose por completo del ojo mediático.

¿A qué se dedica el novio de Beba, participante de La casa de los famosos Colombia?

Andrés Gómez es un deportista con enfoque en actividad física y estilo de vida saludable, lo cual coincide con el tipo de contenido que ofrece la influenciadora en sus redes sociales: el de una mujer fitness y enfocada en su bienestar y en brindar tips a quienes desean seguir este estilo de vida.

Beba en La casa de los famosos Colombia.
Él es el guapo esposo de Beba, participante de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Cabe señalar que la comentada pareja se casó en una ceremonia privada en Barranquilla el 3 de agosto de 2024, luego de casi tres años de relación.

Durante su participación en el programa, Beba ha mencionado en varias ocasiones el apoyo que recibe de su esposo, destacando que ha sido un pilar fundamental tanto en su vida personal como profesional.

Según ha dado a entender, su relación se ha construido sobre la confianza, el respeto y el respaldo mutuo, aspectos que han sido clave para que ella asumiera el reto de ingresar a la competencia.

Beba y Jay Torres en La casa de los famosos Colombia.
Él es Andrés Gómez, el esposo de Beba. Foto | Canal RCN

¿Qué pasó con Beba y Jay Torres en La casa de los famosos Colombia?

A propósito del tema, en los últimos días hay un tema que ha cobrado fuerza en redes sociales, y es lo que para muchos parece ser una evidente cercanía entre la participante y Jay Torres, pues tal parece que, para los seguidores del programa existe cierta química entre los dos.

Sin embargo, todo esto solo responde a especulaciones por parte de los internautas, pues hasta ahora lo que se ha visto es que ambos tienen una buena relación al interior de la casa.

 

