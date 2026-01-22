Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luisa Fernanda graba el reclamo que le hace a su hijo: "¿por qué te metes en mis videos?”

Luisa Fernanda W generó reacciones al grabar el reclamo que le hizo a uno de sus hijos, quien intervino en uno de sus videos.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Luisa Fernanda W dejó ver el reclamo que le hizo a su hijo en pleno video
El tierno reclamo de Luisa Fernanda W a su hijo quedó grabado en video. (Foto: Canal RCN)

La creadora digital y empresaria Luisa Fernanda W, ha tenido un gran cambio con respecto a sus videos y es que ahora, su contenido va dirigido a la moda, renovando un estilo mucho más elegante, pero al mismo tiempo casual.

Por otro lado, en estos tiempos, ella no es la única protagonista de su contenido en redes, pues desde que se convirtió en madre, sus dos hijos se robaron todas las miradas de sus seguidoras y ahora ellos también figuran.

Es por eso que, desde que se convirtió en madre, Luisa revela detalles de cómo es su vida diaria con sus hijos y su esposo, Pipe Bueno.

¿Cuál fue el reclamo que le hizo Luisa Fernanda W a uno de sus hijos?

A través de sus historias de Instagram, Luisa Fernanda W publicó un clip en el que se ve que, mientras trata de hacer un trend viral, este no sale bien porque su hijo mayor, Máximo, aparece de la nada en el video.

Luisa Fernanda W evidenció cómo es grabar contenido siendo mamá
Luisa Fernanda W dejó ver el reclamo que le hizo a su hijo en pleno video. (Foto: Freepik)

Y es que no es que esté mal que el niño haya salido, es que la idea del video era que solo saliera ella y por eso, escribió: intento grabar un video sola, pero claramente soy mamá 24/7”.

En la siguiente historia, Luisa Fernanda W le reclama a su hijo por salir en su video: “¿Tú por qué te metes en todos mis videos?”, pero obvio no lo hizo con regaño, sino con amor, pues confesó que le niño no la deja solita.

¿Qué ha revelado Luisa Fernanda W sobre su cambio de look?

En las últimas semanas, Luisa Fernanda W reveló su sorprendente cambio de look, pues se cortó y se tinturó el cabello, lo que generó muchas reacciones.

El tierno reclamo de Luisa Fernanda W a su hijo quedó grabado en video
Luisa Fernanda W evidenció cómo es grabar contenido siendo mamá (Foto: Canal RCN)

Estas opiniones se deben a que ella cuidó por mucho tiempo su cabello y, de hecho, ya estaba largo y sano, por eso generó sorpresa este increíble cambio.

Tras tomar la decisión de arreglar su cabello, Luisa Fernanda respondió a quienes la cuestionaron, pues dijo que no había tomado una mala decisión y lo volvió a rectificar recientemente.

A través de su Instagram, la creadora recibió la pregunta que, si sentía arrepentimiento de su corte, pero ella dijo que no, porque “ama su look” y explicó que los cambios llegan precisamente cuando algo “dentro de ti cambia”.

