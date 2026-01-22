Luisa Fernanda W le respondió a un seguidor que le dijo que se cree perfecta

Luisa Fernanda W tuvo una conversación con sus seguidores en Instagram y allí confesó cuál es uno de sus mayores defectos. La creadora de contenido también respondió a quienes dicen que es egocéntrica.

¿Luisa Fernanda W se cree perfecta? Así le respondió a un usuario en redes sociales

Un internauta la cuestionó y le dijo que “siento que a veces te crees perfecta”. Lejos de molestarse o incomodarse, La W confesó la verdad de lo que piensa.

Soy muy perfeccionista y probablemente esa sea de mis mayores falencias. También soy una persona que cree mucho en el poder de la palabra, entonces no me gusta exteriorizar mis debilidades. Yo prefiero reconocerlas y trabajarlas en silencio, transformarlas desde adentro

Seguidamente, la actual pareja de Pipe Bueno afirmó que “no es que yo me crea perfecta. Soy una persona que simplemente está en constante construcción porque sé lo humana que soy y yo creo que eso quizá le puede molestar a muchas personas, pero, ojo, yo todo lo que hago para evolucionar lo hago por mí y, sobre todo, nunca paso por encima de los demás; de hecho, le pido a Dios mucha sabiduría”.

Luisa Fernanda W dio un contundente mensaje para quienes dicen que se cree perfecta. / (Foto del Canal RCN)

La creadora de contenido paisa enfatizó en su faceta espiritual y afirmó que a diario habla mucho con Dios para pedirle sabiduría y discernimiento. “Le digo todos los días: Dios, dame la sabiduría para manejar esta situación. Dios me escucha impresionantemente y siempre está para nosotros”.

Luisa Fernanda destacó que es una persona “en constante construcción”, por lo que dejó más que claro que reconoce sus defectos y, como lo mencionó anteriormente, prefiere trabajar en sus falencias interiormente y no ventilándolo, por ejemplo, en redes sociales.

¿Por qué a Luisa Fernanda W no le gusta consumir bebidas embriagantes?

En los últimos días, Luisa Fernanda W ha estado más activa que de costumbre en redes sociales. Entre otros temas, reveló que no le gusta consumir con frecuencia bebidas embriagantes y contó las razones.

“Para mí, la bebida es algo terrible cuando no se sabe manejar. Yo la verdad, no lucho con eso, porque quien hacerlo es él. Yo no dejo que la bebida maneje mi vida ni mi entorno. Cuando veo que la bebida está haciendo estragos, me alejo por completo del lugar”, dijo La W ante la consulta de un seguidor en redes sociales.

Luisa Fernanda explicó que cuando percibe que el ambiente comienza a tornarse denso o negativo, prefiere retirarse sin culpa; sabe que exponerse constantemente a escenarios que no van alineados con su propósito personal puede afectar su equilibrio emocional.

¿Cuándo se casa Luisa Fernanda W con Pipe Bueno?

La youtuber colombiana tiene una sólida relación sentimental con Pipe Bueno. Este año podrían casarse por todo lo alto, luego de que el cantante le pidiera matrimonio en medio de un viaje a Dubái.

No se conocen muchas novedades al respecto, pero, al parecer, la idea de ambos es subir al altar antes de terminar este año.