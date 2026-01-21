Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luisa Fernanda W genera revuelo al hablar de cerrar ciclos y deja dudas sobre Pipe Bueno: “Cambió”

Un mensaje de Luisa Fernanda W sobre cambios y cerrar ciclos desató especulaciones sobre su relación con Pipe Bueno.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Luisa Fernanda W preocupa a sus seguidores con frase sobre cambios
Luisa Fernanda W desata rumores tras hablar de cerrar ciclos: ¿crisis con Pipe Bueno? (Foto: Canal RCN)

Luisa Fernanda Wrecientemente se apoderó de las tendencias en Colombia tras publicar un curioso video en sus redes sociales, en el que habló sobre cerrar ciclos, lo que generó opiniones divididas entre sus seguidores.

¿Qué mostró Luisa Fernanda W que causó revuelo en redes?

La creadora de contenido apareció luciendo una falda de rayas, una blusa negra ajustada al cuerpo y unas botas negras. Sin embargo, más allá de su look, lo que realmente llamó la atención fue el mensaje que acompañó el video y que dio pie a múltiples interpretaciones.

Luisa Fernanda W escribió: “Un corte de pelo y un cambio de color casi siempre llegan cuando algo dentro de ti ya cambió”, lo que generó una ola de comentarios, donde muchos usuarios relacionaron sus palabras con momentos personales de la influencer.

Este mensaje llega meses después de que la influencer colombiana decidiera cambiar el color de su cabello, optando por un tono más claro y dejando atrás el negro que llevó durante mucho tiempo.

Dicho cambio no pasó desapercibido y, por el contrario, generó diversas críticas por parte de algunos seguidores. En su momento, varios fans aseguraban que el nuevo color había afectado la salud de su cabello y constantemente le comentaban que las puntas no se veían sanas.

¿Qué quiso decir Luisa Fernanda W con su mensaje sobre los cambios y cerrar ciclos?

Recientemente, la creadora de contenido volvió a sorprender al realizarse un nuevo cambio de look, esta vez cortándose el cabello y dejándolo un poco más corto, casi a la altura de los hombros.

Como era de esperarse, los comentarios de los internautas no tardaron en aparecer. Algunos volvieron a referirse a su color de cabello, asegurando que se veía mejor cuando lo llevaba negro.

Mientras tanto, otros se enfocaron en los recientes cuestionamientos tras el fallecimiento de Yeison Jiménez y preguntaron si Luisa había estado con Pipe Bueno en los eventos para despedir al artista.

Ante esto, la influencer respondió en una dinámica de preguntas que sí había asistido, pero que no había publicado nada al respecto.

Pese a esto, el mensaje generó especulaciones sobre si todo estaría bien con su pareja, especialmente porque en ningún momento se le vio junto al cantante de música popular.

 

