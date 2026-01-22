Juliana Calderón conmueve a sus fans al mostrar el altar que le hizo a su novio: "hoy lo tienes tú, virgencita"

Juliana Calderón continúa manifestando su duelo en redes tras la muerte de su novio en el siniestro aéreo del 10 de enero, en el que también falleció el cantante Yeison Jiménez. En esta ocasión, compartió con sus seguidores el altar que le hizo en su negocio.

¿Cómo es el altar que le hizo Juliana Calderón a su novio?

Por medio de su cuenta de Instagram, específicamente desde sus historias, la empresaria huilense Juliana Calderón ha conmovido a sus más de ochocientos mil seguidores al revelarles en un video el hermoso altar que le hizo a Juan Manuel Rodríguez, quien era el productor visual del cantante caldense.

Juliana Calderón enseñó a sus fans el altar que le dedicó a su novio en su negocio. (Foto: Canal RCN)

En las imágenes que se aprecian, aparece un retrato del joven mientras a su alrededor lo rodea una virgen y unas velas de colores que mantienen su luz.

Asimismo, se aprecia una corona dorada y, más abajo, la imagen de otra virgen junto a un ángel protector. Juliana acompañó el video con un mensaje cargado de emoción, que tocó el corazón de muchos en redes.

¿Qué mensaje publicó Juliana Calderón a su novio tras haberle hecho un altar en su negocio?

En el video compartido por la hermana menor de Yina Calderón, también se observa un breve pero profundo mensaje dirigido a la virgen, en el que le pide que cuide de su amado.

Hoy lo tienes tú, virgencita. Él está feliz a tu lado porque te amaba. Espero me lo cuides, como me has cuidado a mi negrita”, dice.

Juliana Calderón reveló que su novio era muy devoto de la virgen. (Foto: Canal RCN)

¿Quién era el novio de Juliana Calderón?

El novio de Juliana Calderón era Juan Manuel Rodríguez, un productor visual que trabajaba junto al cantante Yeison Jiménez y formaba parte de su equipo de trabajo.

Rodríguez no solo estaba vinculado profesionalmente al artista, sino que también tenía una relación sentimental con Juliana, hermana de la creadora de contenido Yina Calderón.

Ambos mantenían una relación cercana que, según se conoció después, llevaba varios meses y que decidieron mantener en privado.