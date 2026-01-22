Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Juliana Calderón conmueve a sus fans al mostrar el altar que le hizo a su novio: "hoy lo tienes tú, virgencita"

Juliana Calderón conmovió a sus seguidores al mostrar el altar para su novio, fallecido en el siniestro aéreo junto a Yeison Jiménez.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Así es el altar que le hizo Juliana Calderón a su novio, quien murió en siniestro aéreo junto a Yeison Jiménez
Juliana Calderón conmovió a sus fans al revelarles el altar que le hizo a su pareja. (Fotos: Freepik y Canal RCN)

Juliana Calderón continúa manifestando su duelo en redes tras la muerte de su novio en el siniestro aéreo del 10 de enero, en el que también falleció el cantante Yeison Jiménez. En esta ocasión, compartió con sus seguidores el altar que le hizo en su negocio.

Artículos relacionados

¿Cómo es el altar que le hizo Juliana Calderón a su novio?

Por medio de su cuenta de Instagram, específicamente desde sus historias, la empresaria huilense Juliana Calderón ha conmovido a sus más de ochocientos mil seguidores al revelarles en un video el hermoso altar que le hizo a Juan Manuel Rodríguez, quien era el productor visual del cantante caldense.

Juliana Calderón, hermana de la influencer Yina Calderón
Juliana Calderón enseñó a sus fans el altar que le dedicó a su novio en su negocio. (Foto: Canal RCN)

En las imágenes que se aprecian, aparece un retrato del joven mientras a su alrededor lo rodea una virgen y unas velas de colores que mantienen su luz.

Asimismo, se aprecia una corona dorada y, más abajo, la imagen de otra virgen junto a un ángel protector. Juliana acompañó el video con un mensaje cargado de emoción, que tocó el corazón de muchos en redes.

Artículos relacionados

¿Qué mensaje publicó Juliana Calderón a su novio tras haberle hecho un altar en su negocio?

En el video compartido por la hermana menor de Yina Calderón, también se observa un breve pero profundo mensaje dirigido a la virgen, en el que le pide que cuide de su amado.

Hoy lo tienes tú, virgencita. Él está feliz a tu lado porque te amaba. Espero me lo cuides, como me has cuidado a mi negrita”, dice.

Juliana Calderón, hermana de la influencer Yina Calderón
Juliana Calderón reveló que su novio era muy devoto de la virgen. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Quién era el novio de Juliana Calderón?

El novio de Juliana Calderón era Juan Manuel Rodríguez, un productor visual que trabajaba junto al cantante Yeison Jiménez y formaba parte de su equipo de trabajo.

Rodríguez no solo estaba vinculado profesionalmente al artista, sino que también tenía una relación sentimental con Juliana, hermana de la creadora de contenido Yina Calderón.

Ambos mantenían una relación cercana que, según se conoció después, llevaba varios meses y que decidieron mantener en privado.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luisa Fernanda W habló de su juicio. Pipe Bueno

Luisa Fernanda W se sinceró sobre la supuesta 'maldición' de Pipe Bueno y las fotos con famosos

Luisa Fernanda W rompió el silencio ante los memes y teorías que han inventado sobre Pipe Bueno y sus fotos con otros famosos.

Yina Calderón mostró su nuevo tatuaje Yina Calderón

Yina Calderón divide opiniones tras mostrar el resultado final de su tatuaje: así le quedó

Yina Calderón mostró sin filtros cómo le quedó su nuevo tatuaje en toda la espalda y confesó si se arrepintió o no.

Luisa Fernanda W dejó ver el reclamo que le hizo a su hijo en pleno video Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda graba el reclamo que le hace a su hijo: "¿por qué te metes en mis videos?”

Luisa Fernanda W generó reacciones al grabar el reclamo que le hizo a uno de sus hijos, quien intervino en uno de sus videos.

Lo más superlike

Mujer de 81 años es tendencia al ser influencer para costear las quimioterapias de su nieto: ¿quién? Viral

Mujer de 81 años es tendencia al ser influencer para costear las quimioterapias de su nieto: ¿quién?

Mujer de 81 es viral tras ser streamer al jugar reconocido videojuego para recaudar fondos para las quimioterapias de su nieto.

Pelea de Beba y Alejandro Estrada Alejandro Estrada

Beba y Alejandro Estrada tuvieron fuerte cruce en La casa de los famosos Colombia: así fue

Anahí y Poncho Herrera emocionan a sus fans con un inesperado reencuentro Anahí

Anahí y Poncho Herrera causan revuelo en redes con un inesperado reencuentro: ¿RBD está de regreso?

Feid deja pistas de desamor tras el fin de su relación con Karol G Feid

¿Feid se dejó ver despechado tras confirmarse su separación con Karol G?: esto hizo

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo