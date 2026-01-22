Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Revelan cómo fue el último encuentro de Yeison Jiménez con su esposa antes del fatal accidente

Yeison Jiménez se despidió de su esposa e hijos sin imaginar que nunca más los volvería a ver.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Yeison Jiménez había estado con su familia horas antes del grave accidente.
Yeison Jiménez se accidentó viajando en su avión privado. Foto: RCN

Yeison Jiménez falleció el pasado 10 de enero en Paipa, pero su muerte sigue generando dudas y muchas preguntas. Mientras las investigaciones de las autoridades avanzan, se van conociendo más detalles de esos últimos momentos del artista antes de perder la vida en una vereda del municipio boyacense.

¿Cuándo fue la última vez que se vieron Yeison Jiménez y su esposa?

La noche antes del fatal accidente aéreo, Yeison había ofrecido un concierto en Málaga, Santander, y ese sábado cantaría en Marinilla, Antioquia.

Ahora se conoció el testimonio de su conductor, Rodolfo Alexander Monroy, quien contó cómo fue el último encuentro personal del cantante caldense con su esposa y madre de sus tres hijos, Sonia Restrepo.

Monroy le dijo a El Tiempo que horas antes de la tragedia, Jiménez y su familia habían salido de Medellín y pretendían aterrizar en Guaymaral. Posteriormente, recogerían a su equipo de trabajo para llevarlos hasta Paipa.

Yeison Jiménez murió a los 34 años en un accidente aéreo.
Yeison Jiménez tenía pensado viajar con su familia luego del concierto que daría en Marinilla. Foto: AFP - Rodrigo Varela

A última hora hubo un cambio de planes y Yeison siguió hasta Paipa sin hacer escala en Guaymaral, aunque allí volverían luego Restrepo y sus tres hijos a bordo del avión en el que se presentó la tragedia.

Yeison se despidió de su esposa y sus hijos en Paipa, sin imaginar que esa sería la última vez que se verían. Horas después de ello se accidentó el avión minutos después de despegar del aeropuerto Juan José Rondón.

Rodolfo Alexander recuerda que dejó a Jiménez en la terminal aérea, pues él debía abordar de nuevo la avioneta de matrícula N325FA, y esa sería entonces la última vez que lo vería con vida.

Monroy le dijo al mismo medio que muchos recuerdos le quedan de Yeison. En una de sus últimas conversaciones, el hombre de Manzanares le habló del amor a sus padres, sus hijos y toda su familia. Además, el artista le había contado que ese lunes festivo tenía planeado viajar a Punta Cana para tomarse unos días de descanso.

¿El espíritu de Yeison Jiménez se apareció en su homenaje?

En redes sociales ha circulado un video que ha desatado la curiosidad de los internautas. La grabación muestra el momento en que un sombrero que perteneció a Yeison cae al suelo tras permanecer quieto sobre el ataúd.

Para curiosos y creyentes, se trataría de una señal de que el espíritu de Yeison Jiménez habría estado presente en los homenajes que se realizaron en honor al cantante de 34 años, en el Movistar Arena de Bogotá.

Al momento de su muerte, ‘El Aventurero’ tenía muchos planes en mente. Pronto lanzaría nueva música y también quería hacer más colaboraciones; además, tenía planeado un segundo concierto en El Campín, pero otro hecho que llamó la atención es que quería tomarse un descanso. El artista afirmó que quería retirarse temporalmente de los escenarios para estar con sus seres queridos.

Yeison Jiménez en el Megaland.
Yeison Jiménez tenía muchos planes profesionales en mente al momento de su muerte. Foto | Canal RCN.
