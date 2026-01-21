Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón se pronunció sobre el polémico comentario de Robinson Díaz sobre los influencers: "pues salado"

Yina Calderón no se guardó nada y dio a conocer su opinión más sincera respecto al tema que tanta controversia ha generado.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia - Robinson Díaz en Rigo.
Yina Calderón se pronunció frente a la polémica por las declaraciones de Robinson Díaz. Foto | Canal RCN.

Luego de la reciente polémica que generó las declaraciones de Robinson Díaz en contra de los influencers, Yina Calderón se sumó a la controversia para dar su opinión, esto luego de que muchos de sus seguidores le pidieran que se pronunciara al respecto.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre las polémicas declaraciones del actor Robinson Díaz?

De acuerdo con la empresaria de fajas, lo mencionado por el reconocido actor la llevó a pensar en dos cosas puntuales: por un lado en la admiración que siente por él y por el otro, en que cada persona tiene la libertad para elegir que quiere hacer con su vida.

"Yo lo conocí hace como dos años en una obra de teatro a la que fui a verla porque yo soy admiradora de él y ese tipo se portó muy bien conmigo, se portó divino, incluso yo me iba a ir y me mandó a llamar, entonces yo me quedo con eso", señaló la influenciadora.

¿Cómo reaccionó Yina Calderón a las declaraciones de Robinson Díaz?

En segundo lugar, insistió en que cada uno es dueño de su propia vida y por tanto, sabrá qué hacer frente a eso, pues si a los influenciadores les funciona "hacer tontadas", es un asunto de ellos y no debería ser tema de debate.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia.
Yina Calderón dio su punto de vista frente a los influencers. Foto | Canal RCN.

"De malas por el que le toca trabajar y no consigue nada, nosotros como influenciadores, buenos o malos, siento que el público se queda es por algo, seamos lo que seamos", afirmó la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre el actor Robinson Díaz?

Para concluir el tema y hacer claridad sobre su punto de vista, Calderón cerró diciendo que está de acuerdo en cada persona trabaje y haga lo que mejor le parezca, "y al que le alumbró la estrella, pues qué chimba, al que no, pues salado", precisó.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia.
Yina Calderón respondió a la polémica de Robinson Díaz. Foto | Canal RCN.

Antes de dar por terminada su opinión, Yina reiteró su sentimiento de respeto y admiración por el "maestro" Robinson, pues además de exaltar su amplia trayectoria, fue honesta al mencionar que no estaba interesada en entrar en ningún tipo de conflicto, especialmente por tratarse de él y por el trato que tuvo con ella y su hermana Leonela en la oportunidad en la que ambas lo conocieron.

