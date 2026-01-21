Expiloto de Yeison Jiménez revela detalles de la avioneta y su renuncia
El primer piloto de Yeison Jiménez reveló detalles poco conocidos de la avioneta del artista y explicó por qué dejó ese trabajo meses antes del accidente.
Sale a la luz foto de Yeison Jiménez de cómo lucía en su infancia con desgarrador mensaje compartido por Alejandro, su hermano.
Tras el accidente aéreo que enluta al país, han salido a la luz videos que muestran cómo era la avioneta que usaba Yeison Jiménez junto a su equipo.
El video que ha salido a la luz sobre la sesión espiritual que tuvo Yeison Jiménez con una pastora ha sido fuertemente criticado.
