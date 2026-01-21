El primer piloto de Yeison Jiménez reveló detalles poco conocidos de la avioneta del artista y explicó por qué dejó ese trabajo meses antes del accidente.

Yeison Jiménez Videos revelan cómo era la avioneta de Yeison Jiménez por dentro Tras el accidente aéreo que enluta al país, han salido a la luz videos que muestran cómo era la avioneta que usaba Yeison Jiménez junto a su equipo.