Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yeison Jiménez reveló en vida la extraña petición que le hizo un seguidor: "me puse los zapatos y me fui"

El cantante Yeison Jiménez concedió una entrevista en la que, en su momento, contó detalles de este curioso momento que vivió.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yeison Jiménez en los Premios Juventud.
La extraña petición que Yeison Jiménez recibió de un seguidor. Foto | Rodrigo Varela.

En medio del duelo y el impacto que aún sigue causando la trágica muerte de Yeison Jiménez, siguen saliendo a la luz entrevistas que el artista concedió en vida y que hoy más que nunca, llaman la atención de los fanáticos que lamentan su pronta partida.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la extraña petición que Yeison Jiménez recibió de un seguidor?

En un diálogo que sostuvo con un periodista, el reconocido cantante de música popular, fue interrogado sobre las cosas más extrañas que le ha pedido a lo largo de su carrera, asegurando que, aunque han sido muchos, hubo uno particular que no fue para nada común.

Artículos relacionados

"Hay una pareja que va muchos a mis conciertos, no son de aquí de este país, la señora es muy bonita, y un día me invitaron a tomar con ellos y cuando estábamos tomando en el cuarto, el señor me dice, no vayas a tomar mal lo que te voy a decir, pero yo quiero que le hagas el am0r a mi mujer", señaló.

Artículos relacionados

Frente a la ex0tica solicitud que recibió de este hombre, Jiménez quedó casi en shock, pues en sus palabras, eran las 3 de la mañana, estaba en un hotel mientras tomaban, y además de todo, describió a la señora como "buenísima".

Yeison Jiménez en el Megaland.
Esta fue la petición más extraña que recibió Yeison Jiménez. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo Yeison Jiménez sobre la solicitud más extraña que ha recibido?

Mientras procesaba lo que acababa de escuchar y en medio del asombro que esto le provocó, Yeison optó por alistarse porque estaba recostado en la cama y salir cuanto antes de la habitación.

Durante la conversación que sostuvo en este espacio y mientras contaba lo ocurrido, también relató que justo después de que su seguidor le pidiera esto, la mujer le confirmó que ella lo habló con su pareja y que él entendía perfectamente que él era su "amor platónico" y no tenía ningún problema en que ambos tuvieran int1midad.

Entre otras cosas, Yeison contó que otro de los episodios raros que experimentó fue la vez en la que una persona le pidió que le cantara a un caballo, petición que le causó sorpresa, pero a la que accedió sin problema.

Yeison Jiménez en el Megaland.
Yeison Jiménez contó cuál fue la propuesta más extraña que recibió. Foto | Canal RCN.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luisa Fernanda W aclaró su participación en los homenajes a Yeison Jiménez Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W respondió por qué no se le ha visto en los homenajes a Yeison Jiménez

Luisa Fernando W reveló si ha estado junto a Pipe Bueno en las diferentes despedidas que le han hecho a Yeison Jiménez.

Beba en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Él es Andrés Gómez, el guapo esposo de Beba, participante de La casa de los famosos Colombia

Valerie de la Cruz, mejor conocida como Beba, contrajo con matrimonio con Andrés Gómez luego de tres años de noviazgo.

El coqueto mensaje que Yina Calderón le dedicó a Juan David Tejada en su cumpleaños Yina Calderón

Yina Calderón dedicó coqueto mensaje a Juan David Tejada ‘El agropecuario’ en su cumpleaños

Yina Calderón llamó la atención tras dedicarle un mensaje a Juan David Tejada con motivo de su cumpleaños.

Lo más superlike

¡Karol G cambia de look! Esta foto publicó tras rumores de ruptura con Feid: ¿nueva etapa? Karol G

¡Karol G cambia de look! Esta foto publicó tras rumores de ruptura con Feid: ¿nueva etapa?

Tras varios rumores de una posible ruptura entre Feid y Karol G, la cantante reaparece con nuevo cambio de look en sus redes.

El homenaje de Luis Ángel ‘El Flaco’ a Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Luis Ángel ‘El flaco’ rindió homenaje a Yeison Jiménez en México: “decidí traérmelo de Colombia”

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo

Manuela Gómez sufrió un susto en La casa de los famosos Manuela Gómez

El susto que pasó Manuela Gómez en La casa de los famosos, ¿cómo se encuentra?

Famosa pareja del entretenimiento confirmó su ruptura con desgarrador mensaje: así lo anunciaron Talento internacional

Famosa pareja del entretenimiento confirmó su ruptura con desgarrador mensaje: así lo anunciaron