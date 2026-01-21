Yeison Jiménez reveló en vida la extraña petición que le hizo un seguidor: "me puse los zapatos y me fui"

En medio del duelo y el impacto que aún sigue causando la trágica muerte de Yeison Jiménez, siguen saliendo a la luz entrevistas que el artista concedió en vida y que hoy más que nunca, llaman la atención de los fanáticos que lamentan su pronta partida.

En un diálogo que sostuvo con un periodista, el reconocido cantante de música popular, fue interrogado sobre las cosas más extrañas que le ha pedido a lo largo de su carrera, asegurando que, aunque han sido muchos, hubo uno particular que no fue para nada común.

"Hay una pareja que va muchos a mis conciertos, no son de aquí de este país, la señora es muy bonita, y un día me invitaron a tomar con ellos y cuando estábamos tomando en el cuarto, el señor me dice, no vayas a tomar mal lo que te voy a decir, pero yo quiero que le hagas el am0r a mi mujer", señaló.

Frente a la ex0tica solicitud que recibió de este hombre, Jiménez quedó casi en shock, pues en sus palabras, eran las 3 de la mañana, estaba en un hotel mientras tomaban, y además de todo, describió a la señora como "buenísima".

¿Qué dijo Yeison Jiménez sobre la solicitud más extraña que ha recibido?

Mientras procesaba lo que acababa de escuchar y en medio del asombro que esto le provocó, Yeison optó por alistarse porque estaba recostado en la cama y salir cuanto antes de la habitación.

Durante la conversación que sostuvo en este espacio y mientras contaba lo ocurrido, también relató que justo después de que su seguidor le pidiera esto, la mujer le confirmó que ella lo habló con su pareja y que él entendía perfectamente que él era su "amor platónico" y no tenía ningún problema en que ambos tuvieran int1midad.

Entre otras cosas, Yeison contó que otro de los episodios raros que experimentó fue la vez en la que una persona le pidió que le cantara a un caballo, petición que le causó sorpresa, pero a la que accedió sin problema.