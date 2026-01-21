¿De luna de miel? Así se dejaron ver Mario Alberto Yepes y Caterin Escobar en este paradisiaco lugar

El futbolista caleño Mario Alberto Yepes y la actriz colombiana Caterin Escobar reaparecieron en redes sociales para mostrar a sus seguidores que atraviesan uno de sus mejores momentos desde un destino paradisiaco del mundo.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Jessi Uribe rompe el silencio y advierte a quienes lo han responsabilizado de la muerte de Yeison Jiménez

¿En qué lugar del mundo están Mario Alberto Yepes y Caterin Escobar?

Por medio de sus historias de Instagram, una de las parejas que se formaron en MasterChef Celebrity Colombia 2025, Mario Yepes y Caterin Escobar, emocionó a sus miles de seguidores al mostrar que su relación continúa más fuerte que nunca, al revelar que se han ido a Tailandia para vacacionar tras las festividades navideñas.

Caterin Escobar y Mario Yepes se conocieron en MasterChef Celebrity Colombia 2025. (Foto: Canal RCN)

En las imágenes que se han viralizado se aprecia primero una fotografía de la pareja abrazada en lo que parece ser un muelle de este país asiático, acompañada del mensaje "seguimos celebrando".

Luego, la actriz compartió un video en el que se ve caminando por el famoso mercado del tren de Bangkok mientras graba con su celular el entorno.

Detrás de ella aparece Mario observando el lugar, hasta que ella lo llama y él, sorprendido y sonriente, mira a la cámara para preguntar qué ocurría, dejando ver la complicidad entre ambos.

Aunque los famosos no revelaron el motivo de este viaje, varios de sus seguidores lo interpretaron como una especie de luna de miel, un viaje para celebrar que siguen disfrutando de su relación y compartiendo momentos juntos.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Extraño suceso es captado por habitantes de la vereda donde murió Yeison Jiménez

¿Son novios Mario Alberto Yepes y Caterin Escobar?

Sí, Mario Alberto Yepes y Caterin Escobar son novios.

Aunque se conocieron en MasterChef Celebrity Colombia 2025, durante el programa prefirieron mantener su cercanía en privado y no mostrar detalles de su relación frente a las cámaras, cuidando así su vida personal mientras competían.

Fue hasta después de que concluyó la temporada que la pareja confirmó su relación de manera indirecta en redes, y desde entonces han disfrutado de su noviazgo de manera discreta, lejos de la exposición mediática, consolidando un vínculo estable que ahora celebran sus seguidores.

Caterin Escobar y Mario Yepes mantuvieron su distancia durante el reality, pero fuera de ella vivían su relación. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados Mariana Zapata ¿Irreconocible? Así lucía Mariana Zapata cuando tenía una relación con reconocido futbolista

¿Cuál es la diferencia de edad entre Mario Alberto Yepes y Caterin Escobar?

Mario Alberto Yepes y Caterin Escobar tienen una diferencia de edad de 7 años, siendo el futbolista mayor que la actriz colombiana.

A pesar de la diferencia, la pareja ha demostrado que su relación funciona y que la edad no ha sido un obstáculo para disfrutar de su vínculo, como lo han mostrado en sus redes sociales de manera discreta y cercana.