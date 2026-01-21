¿Irreconocible? Así lucía Mariana Zapata cuando tenía una relación con reconocido futbolista

Mariana Zapata no solo ha captado la atención en redes sociales por su participación en La casa de los famosos Colombia 3, sino también por un video del pasado que salió a la luz, en el que mantenía una relación con un reconocido futbolista y lucía completamente diferente.

¿Cuál es el video del pasado de Mariana Zapata donde aparece con un reconocido futbolista y luce irreconocible?

En diversas plataformas digitales como X y TikTok comenzó a circular un video en el que aparece la participante del reality de Canal RCN junto al futbolista Santiago Arroyave, quien fue su pareja antes de alcanzar la fama.

Mariana Zapata es tema de conversación en redes por cómo lucía cuando mantuvo una relación con Santiago Arroyave. (Foto: Canal RCN)

En el clip se observa al deportista, quien nació con una malformación conocida como focomelia, presentando a Mariana y anunciando que le propondrá algunos retos de fútbol con el balón.

Mariana acepta el desafío con cierta timidez y se deja ver sin algunos de los retoques estéticos que hoy la caracterizan, un detalle que no pasó desapercibido y que ha generado múltiples reacciones en redes por el cambio que ha tenido desde entonces hasta la actualidad.

¿Qué reacciones generó en redes el video de Mariana Zapata donde luce irreconocible junto a un reconocido futbolista?

Como era de esperarse, varios usuarios acudieron a los comentarios del video, que ya suma numerosos "me gusta", para expresar su sorpresa por el cambio que ha tenido la modelo paisa con el paso de los años.

Otros, por su parte, pusieron en duda la autenticidad del clip y se mostraron sorprendidos al conocer que Santiago fue pareja de Mariana.

De igual forma, algunos calificaron ese episodio de la empresaria como su "momento más humilde", lo que abrió un debate entre internautas. Mientras unos defendieron al futbolista y aseguraron que fue clave en los inicios de Zapata, otros rechazaron las burlas y pidieron respeto.

Pero no se parece a la de La casa de los famosos; acá se ve bajita y en el programa se ve alta" y "Ahí fue cuando la conocí y los seguía; luego no supe más nada de ella hasta el año pasado", fueron solo algunos de los comentarios que dejaron.

Usuarios en redes sociales manifestaron su sorpresa por el notable cambio físico que ha tenido Mariana Zapata a lo largo de los últimos años. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué Mariana Zapata y Santiago Arroyave terminaron?

En 2021, Mariana Zapata confirmó a sus seguidores el fin de su relación con el futbolista Santiago Arroyave, quien posteriormente se convirtió en influenciador.

La creadora de contenido aclaró públicamente que el vínculo sentimental había llegado a su fin, luego de que surgieran múltiples especulaciones en redes sociales sobre su vida personal.

En ese momento, Mariana explicó que la ruptura no se dio por una razón específica que pudiera hacerse pública, sino por motivos personales que solo competían a ambos.

Asimismo, dejó claro que prefería mantener esos detalles en privado y cerrar ese capítulo de su vida, enfatizando que la decisión fue parte de un proceso que ya había concluido para los dos.