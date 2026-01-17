Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mariana Zapata reveló que tuvo romance con reconocido futbolista de la Selección Colombia

Mariana Zapata contó en La casa de los famosos Colombia cómo fue su relación con futbolista que estaba casado.

La influenciadora Mariana Zapata reveló en La casa de los famosos Colombia el romance que tuvo con un futbolista de la Selección Colombia y divide opiniones en redes sociales.

¿Mariana Zapata tuvo un romance con un futbolista?

La creadora de contenido contó varios detalles de lo que fue su relación con el jugador a varios de sus compañeros, sin mencionar su nombre.

Según relató se conoció con él una noche en una salida con una de sus amigas y conectaron bastante bien, por lo que, a la noche siguiente se vieron y se involucraron.

Desde allí siguieron hablando por chat y videollamadas, pues no se podían ver debido a que él debía concentrado por su profesión.

"Me dijo que él ya se estaba divorciando yo le decía que no le creía porque todos los que dicen eso es mier** y me mostró que había firmado el divorcio, me contó todo lo que había pasado con ella", contó.

Agregó que, se volvieron a ver y la hizo sentir bastante bien, no la escondió ante sus demás compañeros ni públicamente, le presentó a su familia y le aseguró que todavía seguía casado porque su esposa era quien no quería firmar el divorcio.

También contó que el futbolista vive en Argentina y ella se quedó con él un mes allá.

Relató que este le señaló que quería tener algo serio con ella, casarse y que se fuera a vivir con él, pero Mariana le indicó que sentía que era muy pronto para tomar esas decisiones; además que no quería irse de Colombia.

¿Por qué terminó la relación de Mariana Zapata con reconocido futbolista?

La paisa indicó que, una salida a un restaurante los grabaron y después de eso la esposa del jugador le escribió para hablar y tuvieron una llamada de ocho horas donde esta le confesó que él estaba jugando con ella, por lo que, Mariana decidió terminar dicho romance y alejarse de él.

Tras su confesión, varios internautas han reaccionado en redes sociales dando posibles nombres de futbolistas con el que se habría involucrado la paisa.

