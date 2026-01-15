Mariana Zapata discute con Marilyn Patiño en La casa de los famosos: "estás loca"

La influenciadora Mariana Zapata y la actriz Marilyn Patiño protagonizaron una discusión en La casa de los famosos Colombia.

¿Qué pasó entre Mariana Zapata y Marilyn Patiño en La casa de los famosos Colombia?

Las famosas comenzaron a tener diferencias en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia luego de que la actriz lanzara en una entrevista un fuerte comentario hacia la paisa.

"¿Por qué no se la llevan para Dubái de una vez? ella quiere hombre proveedor, me imagino, a ella le gustan los hombres proveedores. Si hay una convocatoria de hombres proveedores que por favor se la lleven de primera", dijo en su momento.

Debido a ello cuando se estrenó el reality Mariana no saludó a Marilyn, razón por la que la actriz te le reclamó y esta al mencionarle dicha situación aseguró no haberla atacado.

¿Qué se dijeron Mariana Zapata y Marilyn Patiño en La casa de los famosos Colombia?

Durante la gala de la noche de este miércoles 14 de enero, las famosas tuvieron que nominar de frente a sus compañeros y ambas se eligieron mutuamente.

Marilyn Patiño primero le dio dos puntos a Mariana Zapata señalando que lo hizo porque siente que la influenciadora busca acaparar las miradas en el programa.

"Ella quiere foco, está que busca foco, quiere llamar la atención como sea", dijo.

Mariana Zapata le dio sus dos puntos a Marilyn Patiño respondiéndole y recordándole que fue ella la primera en mencionarla.

"Efectivamente estás loca, la que quería vistas antes de entrar al reality fuiste tú hablando de mí, entonces coherencia mi amor", le contestó.

Tras su enfrentamiento en la gala varios internautas han reaccionado al respecto, algunos defendiendo a Mariana Zapata y otros apoyando a Marilyn Patiño.

Por el momento, la actriz se encuentra en la placa de nominados, lo significa que está en riesgo de quedar eliminada; sin embargo, todavía falta que Alexandra, líder de la semana, use su poder del intercambio, por lo que, la placa podría cambiar.

Recuerda que, puedes conectarte todas las noches a las 8 p.m. por el Canal RCN y 24/7 a través de la aplicación del Canal RCN y no perderte nada del programa.