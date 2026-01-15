Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Mariana Zapata discute con Marilyn Patiño en La casa de los famosos: "estás loca"

Mariana Zapata y Marilyn Patiño evidenciaron su rivalidad tras nominarse en La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
mariana zapata discute con marilyn oquendo

La influenciadora Mariana Zapata y la actriz Marilyn Patiño protagonizaron una discusión en La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

¿Qué pasó entre Mariana Zapata y Marilyn Patiño en La casa de los famosos Colombia?

Las famosas comenzaron a tener diferencias en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia luego de que la actriz lanzara en una entrevista un fuerte comentario hacia la paisa.

Marilyn Oquendo discute con Marilyn patiño

"¿Por qué no se la llevan para Dubái de una vez? ella quiere hombre proveedor, me imagino, a ella le gustan los hombres proveedores. Si hay una convocatoria de hombres proveedores que por favor se la lleven de primera", dijo en su momento.

Debido a ello cuando se estrenó el reality Mariana no saludó a Marilyn, razón por la que la actriz te le reclamó y esta al mencionarle dicha situación aseguró no haberla atacado.

Artículos relacionados

¿Qué se dijeron Mariana Zapata y Marilyn Patiño en La casa de los famosos Colombia?

Durante la gala de la noche de este miércoles 14 de enero, las famosas tuvieron que nominar de frente a sus compañeros y ambas se eligieron mutuamente.

Marilyn patiño contra mariana zapata

Marilyn Patiño primero le dio dos puntos a Mariana Zapata señalando que lo hizo porque siente que la influenciadora busca acaparar las miradas en el programa.

"Ella quiere foco, está que busca foco, quiere llamar la atención como sea", dijo.

Mariana Zapata le dio sus dos puntos a Marilyn Patiño respondiéndole y recordándole que fue ella la primera en mencionarla.

"Efectivamente estás loca, la que quería vistas antes de entrar al reality fuiste tú hablando de mí, entonces coherencia mi amor", le contestó.

Tras su enfrentamiento en la gala varios internautas han reaccionado al respecto, algunos defendiendo a Mariana Zapata y otros apoyando a Marilyn Patiño.

Artículos relacionados

Por el momento, la actriz se encuentra en la placa de nominados, lo significa que está en riesgo de quedar eliminada; sin embargo, todavía falta que Alexandra, líder de la semana, use su poder del intercambio, por lo que, la placa podría cambiar.

Recuerda que, puedes conectarte todas las noches a las 8 p.m. por el Canal RCN y 24/7 a través de la aplicación del Canal RCN y no perderte nada del programa.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Así fue el beso entre Sara Uribe y Jay Torres Sara Uribe

Sale a la luz video de beso entre Sara Uribe y Jay Torres de La casa de los famosos Colombia 3

En redes se viralizó un video de un beso entre los participantes de La casa de los famosos Colombia 3, Sara Uribe y Jay Torres.

la casa de los famosos colombia 2026 La casa de los famosos

Así será la dinámica de cada día en La casa de los famosos Colombia 3

Así es la estructura de La casa de los famosos Colombia de lo que harán cada día los participantes.

La casa de los famosos

Marilyn Patiño habla tras su nominación y se refiere a Mariana Zapata: “Nadie me cae mal”

Marilyn Patiño tras su nominación y aclaró su postura frente a Mariana Zapata dentro de La casa de los famosos Colombia 3.

Lo más superlike

ayda valencia sobre mas accidentes Yeison Jiménez

Ayda Valencia revela que habrá más accidentes de artistas

Ayda Valencia sorprendió a sus fanáticos al hacer revelación luego de ser cuestionada sobre la muerte de Yeison Jiménez.

Andy le dedicó un emotivo homenaje durante una reciente presentación. Andy Rivera

Andy Rivera recuerda a Yeison Jiménez desde la infancia y los sueños compartidos

Murió Dogardisc Talento nacional

Nuevo luto en la música colombiana: falleció un reconocido exponente de la champeta

Belinda se despide de México Belinda

Belinda se despide de México y su partida sorprende a sus seguidores

El Alzheimer no solo afecta la memoria, también el lenguaje y la autonomía. Salud

¿Cuándo la pérdida de memoria puede ser señal de Alzheimer? esto dicen los expertos