Revelan video de sesión espiritual de Yeison Jiménez con pastora que aseguró que su error fue "cerrar su cuerpo"

El video que ha salido a la luz sobre la sesión espiritual que tuvo Yeison Jiménez con una pastora ha sido fuertemente criticado.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Sale a la luz video de Yeison Jiménez en sesión espiritual donde manifiesta que cerró su cuerpo
Antes de morir, Yeison Jiménez habría consultado a varios guías espirituales, dejando al descubierto detalles que hoy salen a la luz. (Foto izquierda: Romain Maurice/Getty Images/AFP | Foto derecha: Freepik)

Las redes sociales están en conmoción tras la difusión de varios videos de una sesión espiritual privada de Yeison Jiménez, en la que él habla de la brujería que le hacían, y donde guías espirituales le señalan que su error fue "cerrar su cuerpo".

¿Cuál es el video de la sesión espiritual de Yeison Jiménez que se filtró recientemente?

En las últimas horas, una cuenta de TikTok ha revelado en diversos videos la sesión que tuvo el cantante caldense con unos guías espirituales, donde él les relataba en ese momento que, debido a una experiencia del pasado con una de sus exparejas, tuvo que mandarse a cerrar su cuerpo.

Yeison Jiménez, cantante colombiano de música popular
Yeison Jiménez generó conversación en redes tras revelarse videos de una sesión espiritual que sostuvo con guías espirituales antes de su muerte. (Foto: Eva Marie Uzcategui / AFP)

De acuerdo a sus propias palabras, tras terminar una relación con una ex, él sentía que no podía estar con otra mujer, debido a que siempre terminaba cayendo en los brazos de esta, dejando entrever que ella le había hecho brujería.

Asimismo, afirmó que, a partir de esta experiencia, comenzó a creer en el tema, ya que, a diferencia de muchas personas, siempre fue receptivo y sensible a diversas energías y que durante más de tres años, estas experiencias incluso le impedían dormir, pero en lugar de sentir miedo, decidía enfrentarlas.

Aunque sus declaraciones causaron asombro, miles de usuarios criticaron a los guías espirituales por revelar un asunto tan privado del intérprete de 'Ya no mi amor' y preguntarse por qué aseguraban que su error fue "cerrar su cuerpo".

¿Qué dijeron los guías espirituales sobre el error de Yeison Jiménez de "cerrar su cuerpo"?

En la descripción del mismo video que ha salido a la luz, donde Yeison Jiménez relata su experiencia, los guías espirituales que se hacen llamar "los exorcistas de Jesús" manifestaron que el error del cantante fue "cerrar su cuerpo" por el miedo constante que le tenía a la brujería y esto ocasionó que su conexión con Dios se perdiera.

El error fue cerrar su cuerpo; ahí se pierde la conexión con Dios. Le hacían demasiada brujería y él debía estar conectado siempre con Dios para que lo salvara de los ataques. Muchos querían que él partiera de este mundo, pero no era su hora, su real misión no había comenzado", dice allí.

Yeison Jiménez, cantante colombiano de música popular
Según una guía espiritual, Yeison Jiménez habría mandado a "cerrar su cuerpo" para protegerse de brujería, una decisión que fue señalada como un error. (Foto: Romain Maurice/Getty Images/AFP)

¿Cómo reaccionaron los usuarios en redes sociales a los videos de las sesiones espirituales de Yeison Jiménez?

Por medio de los comentarios, miles de personas manifestaron su descontento hacia la cuenta que divulgó un aspecto tan privado de la vida del cantante. Muchos también quedaron con la incertidumbre de investigar más sobre lo ocurrido con el caldense.

Al mismo tiempo, otros usuarios lograron identificarse con sus palabras, resaltando que habían vivido experiencias similares y comprendían lo que él estaba expresando.

