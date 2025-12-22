EN VIDEO: Mario Yepes celebrando su despedida del fútbol en Cali desata reacciones en redes

Luego de su despedida oficial de las canchas, Mario Alberto Yepes volvió a ser tendencia en redes sociales por un video grabado fuera del estadio. El excapitán de la Selección Colombia sorprendió a sus seguidores en redes al dejar en evidencia una habilidad que muy pocos conocían.

Artículos relacionados Norma Nivia ¿Norma Nivia espera su primer hijo con Mateo Varela? Esto respondió la actriz

¿Cuál fue el video de Mario Yepes que se volvió viral en redes?

El video que circula en redes sociales muestra a Mario Yepes participando en una reunión posterior a su partido de despedida, realizado el pasado 20 de diciembre en Cali.

En la grabación se le observa siguiendo el ritmo de la música junto a celebridades como: Luis Amaranto Perea, Faustino “Tino” Asprilla, Carlos Valdes e, incluso, Rigoberto Urán.

La presencia de estas figuras en un escenario en el que no es común verlos, llamó la atención de los internautas en redes. De manera instantánea, el video acumuló un número elevado de likes y comentarios que dejaron en evidencia la sorpresa que generó el denominado “baile eterno de las leyendas del futbol”

Artículos relacionados Talento internacional Famoso actor y exparticipante de MasterChef Celebrity revela que tiene VIH: "hoy rompo este silencio"

¿Cómo fue el partido de despedida de Mario Yepes?

El encuentro, denominado ‘Capitanes legendarios’, se llevó a cabo en el estadio Pascual Guerrero ante más de 15 mil asistentes. En el campo estuvieron jugadores como: David Trezeguet, Javier Saviola, Antonio Valencia, Iván Ramiro Córdoba, Carlos Valderrama, René Higuita y Radamel Falcao García.

Mario Yepes junto a Francisco Maturana en el Estadio Pascual Guerrero / (Foto de AFP)

El compromiso contó con dos equipos dirigidos por Néstor Lorenzo y Francisco Maturana, y fue arbitrado por Wilmar Roldán. Durante el partido se vivieron varias anotaciones y momentos recordados por el público, que acompañó cada jugada con aplausos y gritos de emoción.

Artículos relacionados La casa de los famosos La casa de los famosos Colombia 3 regresa al Canal RCN: ¿Cuándo se estrenará?

¿Qué momentos llamarón la atención en la despedida de Mario Yepes?

Uno de los instantes más destacados fue el homenaje a Freddy Rincón, un exjugador que falleció en un accidente de tránsito en 2022. También hubo espacio para clásicos recordados por los aficionados, como una jugada característica de René Higuita y algunos goles de figuras históricas del fútbol colombiano.

Momentos emotivos de la despedida de Mario Yepes / (Foto de AFP)

Mario Yepes participó con ambos equipos y fue protagonista al ejecutar un penalti, sumándose a la celebración general del encuentro. Tras el evento deportivo, los videos difundidos fuera del estadio reforzaron la percepción de los fans: el exjugador cerró su etapa como futbolista lleno de buena compañía y momentos inolvidables.