Fan de Yina Calderón enfrentó a Sofía Avendaño en un centro comercial: esto fue lo que le dijo

Un fan de Yina Calderón abordó a Sofía Avendaño en público, generando tensión y desatando múltiples reacciones en redes sociales.

Yina Calderón y Sofía Avendaño, exparticipantes de La casa de los famosos Colombia en el Aftershow
Seguidor de Yina Calderón increpó a Sofía Avendaño en centro comercial. (Fotos: Canal RCN)

Un fan de Yina Calderón sorprendió a los usuarios de TikTok al registrar con su celular un inesperado encuentro con Sofía Avendaño en un centro comercial, donde la confrontó y le dijo varias verdades.

¿Cuál es el video de un fan de Yina Calderón que enfrenta a Sofía Avendaño?

En las imágenes se observa cómo el hombre se encuentra con la modelo paisa Sofía Avendaño en lo que sería un centro comercial y, al reconocerla, comienza a seguirla mientras la graba con su celular.

Yina Calderón y Sofía Avendaño, exparticipantes de La casa de los famosos Colombia
Fan de Yina Calderón enfrentó a Sofía Avendaño en centro comercial. (Fotos: Canal RCN)

Vea la joyita que me encuentro yo por acá, Dios mío. La mil maridos”, se escucha decir al hombre durante la grabación.

Ante la situación, la paisa alerta a su guardaespaldas e ingresa rápidamente a un local comercial.

Sin embargo, segundos después decide enfrentarlo y le pregunta por qué la estaba grabando y amedrentando con un tono exaltado, intentando conocer el motivo de su comportamiento, llevándose una sorpresa ante la inesperada respuesta del sujeto.

¿Qué le dijo el sujeto a Sofía Avendaño sobre Yina Calderón?

Cuando Sofía le preguntó por qué la estaba instigando de esa manera, el hombre la sorprendió al asegurar que su actitud se debía, según él, a que ella hablaba mal de Yina Calderón y de su hermana Juliana.

Por meterte con Yina, por atrevida, y con Juliana también, no seas atrevida”, le dice, mientras se observa que Sofía decide no continuar con la confrontación e ingresar al establecimiento para alejarse de la situación.

Sofía Avendaño, modelo paisa
Sofía Avendaño fue increpada por un fan de Yina Calderón que le pidió no hablar mal de la empresaria ni de su hermana Juliana. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo reaccionaron en redes a la confrontación que tuvo el fan de Yina Calderón con Sofía Avendaño?

En la sección de comentarios, numerosos usuarios expresaron su preocupación por los extremos a los que puede llegar el fanatismo hacia un artista o figura pública, señalando que este tipo de comportamientos pueden resultar intimidantes.

No obstante, otros internautas salieron en defensa del hombre y aseguraron que su actitud reflejaba el apoyo incondicional de un verdadero fan, destacando que la llamada familia “Sayayina” se mostraba más unida que nunca.

Por ahora, las exparticipantes de La casa de los famosos Colombia no se han pronunciado públicamente sobre lo ocurrido, dejando el episodio abierto a interpretaciones y alimentando el debate en redes sociales sobre los límites del fanatismo y el respeto en espacios públicos.

