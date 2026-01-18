Juliana Calderón hará misa para su novio, quien murió con Yeison Jiménez

La empresaria Juliana Calderón reveló a sus miles de fanáticos detalles de la misa que hará en honor a su novio Juan Manuel Rodríguez, amigo y productor audiovisual del cantante Yeison Jiménez, quien falleció con el artista en el accidente aéreo.

¿Qué hará Juliana Calderón en honor a su novio?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene miles de seguidores, compartió una imagen en la que mostró los datos de la misa que hará para pedir por el alma del joven, quien lamentable fue uno de los amigos que murió en avioneta con el caldense el pasado 10 de enero en Boyacá.

En la imagen señaló que realizará una misa este martes 20 de enero a las 5 de la tarde en la Iglesia Misericordia del Padre Chucho en el Barrio Castilla en Bogotá.

"Sé que ahora estás en un lugar maravilloso y que eres feliz, te damos las gracias por todo lo que nos enseñaste y nos diste lo mejor de ti. Aunque físicamente no estás ya con nosotros siempre estarás en nuestra mente y en nuestro corazón", se le en la imagen.

Además, Juliana Calderón hizo la publicación para todo aquel que quiera asistir a honrar la memoria del joven y a acompañarla en este momento tan difícil que está viviendo.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Hija mayor de Yeison Jiménez rompe el silencio tras su muerte y estremece al revelar foto

¿Juliana Calderón eran novio de Juan Manuel Rodríguez, amigo de Yeison Jiménez?

La influenciadora suele mantener su vida personal lejos de la opinión pública y pocos sabían de su relación, la cual salió a la luz tras el trágico accidente.

Juliana Calderón le ha dedicado amorosos mensajes de despedida al joven, con quien llevaba solo algunos meses de romance, según explicó su hermana Yina Calderón.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Esposa de Yeison Jiménez rompe en llanto tras despedida con los caballos del artista

Cabe destacar que, Juliana Calderón estuvo presente en el homenaje que se le llevó a Yeison Jiménez y a sus amigos fallecidos en el Movistar Arena, donde se mostró bastante conmovida y nostálgica al tener que darle el último adiós a quien era su pareja y con quien tenía tantos planea a futuro.