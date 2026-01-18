Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Juliana Calderón hará misa para su novio, quien murió con Yeison Jiménez

Juliana Calderón reveló detalles de la misa en honor a su novio, quien falleció en accidente con Yeison Jiménez.

Gisseth Beltrán García
Juliana Calderón hará misa en honor a su novio/Canal RCN

La empresaria Juliana Calderón reveló a sus miles de fanáticos detalles de la misa que hará en honor a su novio Juan Manuel Rodríguez, amigo y productor audiovisual del cantante Yeison Jiménez, quien falleció con el artista en el accidente aéreo.

¿Qué hará Juliana Calderón en honor a su novio?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene miles de seguidores, compartió una imagen en la que mostró los datos de la misa que hará para pedir por el alma del joven, quien lamentable fue uno de los amigos que murió en avioneta con el caldense el pasado 10 de enero en Boyacá.

juliana calderon hara misa por su novio fallecido

En la imagen señaló que realizará una misa este martes 20 de enero a las 5 de la tarde en la Iglesia Misericordia del Padre Chucho en el Barrio Castilla en Bogotá.

"Sé que ahora estás en un lugar maravilloso y que eres feliz, te damos las gracias por todo lo que nos enseñaste y nos diste lo mejor de ti. Aunque físicamente no estás ya con nosotros siempre estarás en nuestra mente y en nuestro corazón", se le en la imagen.

Además, Juliana Calderón hizo la publicación para todo aquel que quiera asistir a honrar la memoria del joven y a acompañarla en este momento tan difícil que está viviendo.

¿Juliana Calderón eran novio de Juan Manuel Rodríguez, amigo de Yeison Jiménez?

La influenciadora suele mantener su vida personal lejos de la opinión pública y pocos sabían de su relación, la cual salió a la luz tras el trágico accidente.

homenaje a yeison jimenez en el movistar arena

Juliana Calderón le ha dedicado amorosos mensajes de despedida al joven, con quien llevaba solo algunos meses de romance, según explicó su hermana Yina Calderón.

Cabe destacar que, Juliana Calderón estuvo presente en el homenaje que se le llevó a Yeison Jiménez y a sus amigos fallecidos en el Movistar Arena, donde se mostró bastante conmovida y nostálgica al tener que darle el último adiós a quien era su pareja y con quien tenía tantos planea a futuro.

