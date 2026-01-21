Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Campanita y Alejandro Estrada quedaron nominados por el público en La casa de los famosos; así reaccionaron

Campanita y Alejandro Estrada reaccionaron tras quedar nominados por el público en La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
campanita y alejandro estrada nominados
Campanita y Alejandro Estrada nominados en La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

En la gala de La casa de los famosos Colombia de este miércoles 21 de enero se dieron a conocer los resultados de las votaciones del público, quienes votaron para evitar que sus participantes favoritos quedaran en la placa.

Los televidentes de La casa de los famosos Colombia votaron para salvar a sus favoritos de la nominación tras una votación en positivo, donde elegían a través de la página web del reality a los participantes que querían que no quedaran en riesgo de salir de la competencia.

campanita nominado en la casa de los famosos colombia

Durante la gala de este 21 de enero, los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán dieron a conocer los nombres de los nominados, donde se conocieron que por parte del público quienes quedaron fueron Campanita y Alejandro Estrada.

Tras conocerse que los nominados por parte del público fueron Campanita y Alejandro Estrada, estos no dudaron reaccionar a su nominación mostrando su asombro al saber que era por el público.

alejandro estrada en la casa de los famosos colombia

En especial, Campanita, quien no disimuló lo sorprendido que quedó al saber que el público no lo estaría apoyando como él esperaba.

Decidió hablar a las cámaras a su público detallando que

Junto a Campanita y Alejandro Estrada están también Beba, Tebi Bernal, Renzo Meneses, Marilyn Patiño y Juanse por parte de sus compañeros, Sara Uribe que nominó la líder Johanna Fadul y Mariana Zapata, que ya estaba en placa por la eliminada Luisa Cortina.

Por el momento, es importante resaltar que varios de ellos se pueden salvar de la placa debido a que todavía falta el poder de intercambio en una de las llamadas del teléfono, otra salvación en otra llamada del sábado y la prueba de salvación de este jueves 22 de enero.

