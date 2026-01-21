Yina Calderón rompió el silencio ante rumores sobre la supuesta muerte de Tekashi 69

En horas de la tarde este miércoles 21 de enero, Yina Calderón se pronunció en redes sociales luego de que empezaran a circular rumores sobre el supuesto fallecimiento de Tekashi 69, noticia que aún no ha sido confirmada.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre los rumores del presunto fallecimiento de Tekashi 69?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la polémica creadora de contenido acumula miles de seguidores, rompió el silencio para expresar su más sincera opinión, dejando ver su deseo de que todo lo que se dicen en plataformas digitales, sea mentira.

"Me levanté pensativa, realmente hay una noticia que está circulando... un chisme, de que presuntamente Tekashi 69 está muerto, bebé, ojalá eso sea falso, uno cómo sabe, uno cómo indaga...", señaló la empresaria de fajas por medio de sus historias.

De acuerdo con sus declaraciones, confían en que todo se trate de simples especulaciones, pues aseguró que el cantante es su amor platónico de toda la vida, "entonces ojalá sea falsa, obviamente ojalá, porque no bebés, yo no puedo irme de este mundo sin conocer a este tipo", insistió.

Así reaccionó Yina Calderón frente al supuesto a fallecimiento de Tekashi. Foto | Canal RCN.

¿Qué le pasó a Tekashi 69 y por qué se rumora que supuestamente falleció?

Los rumores empezaron a tomar fuerza hace algunas horas luego usuarios empezaran a difundir información sin pruebas, con la que aseguran que el intérprete habría muerto en una prisión en Estados Unidos.

Lo que se ha dicho hasta el momento por parte de los internautas, es que su supuesto fallecimiento se dio a raíz de una confrontación al interior del centro de detención en el que se encuentra el artista.

Esto dijo Yina Calderón sobre el supuesto fallecimiento del cantante Tekashi. Foto | Canal RCN.

Cabe señalar que, hasta el momento ni las autoridades penitenciarias, ni organismos judiciales, ni el entorno cercano del rapero han emitido comunicados que confirmen un incidente este hecho.

Es importante mencionar que Tekashi 69 permanece en prisión desde inicios de enero en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, luego de que fuera condenado por incumplir las condiciones de su libertad supervisada la cual se dio a raíz de procesos judiciales anteriores.