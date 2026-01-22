Premios Óscar 2026: esta es la lista de los nominados, ¿cuándo se llevarán a cabo?
Esta es la lista de una de las premiaciones cinematográficas más esperadas del año: Premios Óscar 2026.
Miles de internautas se encuentran a la expectativa tras compartirse la lista de nominados a una de las premiaciones más esperadas de la industria cinematográfica mundial: los Premios Óscar, otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.
Con base en esto, varios fanáticos del cine han generado varios comentarios al ver en el listado a reconocidas celebridades que hacen parte del entretenimiento, quienes se destacaron al participar en importantes producciones.
¿Cuál es la lista de nominados a los Premios Óscar 2026?
En las últimas horas, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas compartió el listado de las producciones que más dividieron opiniones durante los últimos meses, las cuales adquirieron gran popularidad por parte de los espectadores. A continuación, les compartimos el listado:
- MEJOR PELÍCULA
- Una batalla tras otra
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- El agente secreto
- Valor sentimental
- Los pecadores
- Sueños de trenes
- F1: La película
- MEJOR DIRECCIÓN
- Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otras)
- Chloé Zhao (Hamnet)
- Josh Safdie (Marty Supreme)
- Ryan Coogler (Los pecadores)
- Joachim Trier (Valor sentimental)
MEJOR ACTRIZ
- Jessie Buckley (Hamnet)
- Emma Stone (Bugonia)
- Kate Hudson (Song Sung Blue)
- Renate Reinsve (Valor sentimental)
- Rose Byrne (Si pudiera, te daría una patada)
- MEJOR ACTOR
- Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)
- Timothée Chalamet (Marty Supreme)
- Michael B. Jordan (Los pecadores)
- Ethan Hawke (Blue Moon)
- Wagner Moura (El agente secreto)
- MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
- Teyana Taylor (Una batalla tras otra)
- Amy Madigan (Weapons)
- Elle Fanning (Valor sentimental)
- Inga Ibsdotter Llilleaas (Valor sentimental)
- Wunmi Mosaku (Los pecadores)
- MEJOR ACTOR DE REPARTO
- Sean Penn (Una batalla tras otra)
- Benicio Del Toro (Una batalla tras otra)
- Jacob Elordi (Frankenstein)
- Stellan Skarsgård (Valor sentimental)
- Delroy Lindo (Los pecadores)
MEJOR CASTING
- Una batalla tras otra
- Hamnet
- Marty Supreme
- Los pecadores
- El agente secreto
MEJOR GUION ORIGINAL
- Los pecadores
- Marty Supreme
- Valor sentimental
- Un simple accidente
- Blue Moon
MEJOR GUION ADAPTADO
- Una batalla tras otra
- Hamnet
- Frankenstein
- Bugonia
- Sueños de trenes
MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL
- Valor sentimental (Noruega)
- Agente secreto (Brasil)
- Un simple accidente (Francia)
- Sirāt (España)
- La voz de Hind (Túnez)
MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL
- Mr. Nobody contra Putin
- Cutting Through Rocks
- La vecina perfecta
- The Alabama solution
- Come See Me In The Good Light
MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN
- Arco
- Las guerreras k-pop
- Zootrópolis 2
- Little Amélie
- Elio
- MEJOR MONTAJE
- F1: La película
- Una batalla tras otra
- Marty Supreme
- Los pecadores
- Valor sentimental
MEJOR FOTOGRAFÍA
- Los pecadores
- Una batalla tras otra
- Marty Supreme
- Frankenstein
- Sueños de trenes
MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN
- Frankenstein
- Los pecadores
- Hamnet
- Marty supreme
- Una batalla tras otra
MEJOR VESTUARIO
- Avatar: Fuego y ceniza
- Frankenstein
- Los pecadores
- Hamnet
- Marty Supreme
MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA
- Frankenstein
- Los pecadores
- The Smashing Machine
- Kokuho
- La hermanastra fea
MEJOR MÚSICA
- Bugonia
- Los pecadores
- Una batalla tras otra
- Frankenstein
- Hamnet
MEJOR SONIDO
- F1: La película
- Los pecadores
- Una batalla tras otra
- Frankenstein
- Sirāt
MEJOR CANCIÓN ORIGINAL
- "Golden" (Las guerreras k-pop)
- "I lied to you" (Los pecadores)
- "Train Dreams” (Sueños de trenes)
- “Dear Me” (Diane Warren: Relentless)
- Sweet dreams of Joy (Viva Verdi)
MEJORES EFECTOS VISUALES
- Avatar: Fuego y ceniza
- Los pecadores
- F1: La película
- Jurassic World: El renacer
- Laberinto en llamas
MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- The Singers
- Dos personas intercambiando saliva
MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL
- Todas las habitaciones vacías
- Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: Were and Are Gone
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness
¿Dónde y cuándo se llevarán a cabo los Premios Óscar 2026?
Tras el anuncio de la lista de nominados por parte de la academia de artes de los Premios Óscar, la ceremonia se llevará a cabo el próximo 15 de marzo.
La ceremonia será llevada a cabo en el reconocido teatro: Dolby Theatre de los Ángeles, California, cuyo lugar se ha convertido en uno de los más influyentes a nivel internacional, en donde asisten varias figuras que hacen parte del entretenimiento internacional.