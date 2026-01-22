Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Premios Óscar 2026: esta es la lista de los nominados, ¿cuándo se llevarán a cabo?

Esta es la lista de una de las premiaciones cinematográficas más esperadas del año: Premios Óscar 2026.

Premios Óscar 2026: esta es la lista de los nominados, ¿cuándo se llevarán a cabo?
¿Cuáles son los nominados a los Premios Óscar 2026?

Miles de internautas se encuentran a la expectativa tras compartirse la lista de nominados a una de las premiaciones más esperadas de la industria cinematográfica mundial: los Premios Óscar, otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Con base en esto, varios fanáticos del cine han generado varios comentarios al ver en el listado a reconocidas celebridades que hacen parte del entretenimiento, quienes se destacaron al participar en importantes producciones.

¿Cuál es la lista de nominados a los Premios Óscar 2026?

En las últimas horas, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas compartió el listado de las producciones que más dividieron opiniones durante los últimos meses, las cuales adquirieron gran popularidad por parte de los espectadores. A continuación, les compartimos el listado:

Premios Óscar 2026: esta es la lista de los nominados, ¿cuándo se llevarán a cabo?
¿Quiénes están nominados a los Premios Óscar 2026? | AFP: Angela Weiss
  • MEJOR PELÍCULA
  • Una batalla tras otra
  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • El agente secreto
  • Valor sentimental
  • Los pecadores
  • Sueños de trenes
  • F1: La película
  • MEJOR DIRECCIÓN
  • Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otras)
  • Chloé Zhao (Hamnet)
  • Josh Safdie (Marty Supreme)
  • Ryan Coogler (Los pecadores)
  • Joachim Trier (Valor sentimental)
    MEJOR ACTRIZ
  • Jessie Buckley (Hamnet)
  • Emma Stone (Bugonia)
  • Kate Hudson (Song Sung Blue)
  • Renate Reinsve (Valor sentimental)
  • Rose Byrne (Si pudiera, te daría una patada)
  • MEJOR ACTOR
  • Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)
  • Timothée Chalamet (Marty Supreme)
  • Michael B. Jordan (Los pecadores)
  • Ethan Hawke (Blue Moon)
  • Wagner Moura (El agente secreto)
  • MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
  • Teyana Taylor (Una batalla tras otra)
  • Amy Madigan (Weapons)
  • Elle Fanning (Valor sentimental)
  • Inga Ibsdotter Llilleaas (Valor sentimental)
  • Wunmi Mosaku (Los pecadores)
  • MEJOR ACTOR DE REPARTO

    Premios Óscar 2026: esta es la lista de los nominados, ¿cuándo se llevarán a cabo?
    ¿Cuándo serán los Premios Óscar 2026? | AFP: Frazer Harrison

  • Sean Penn (Una batalla tras otra)
  • Benicio Del Toro (Una batalla tras otra)
  • Jacob Elordi (Frankenstein)
  • Stellan Skarsgård (Valor sentimental)
  • Delroy Lindo (Los pecadores)
    MEJOR CASTING
  • Una batalla tras otra
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Los pecadores
  • El agente secreto
    MEJOR GUION ORIGINAL
  • Los pecadores
  • Marty Supreme
  • Valor sentimental
  • Un simple accidente
  • Blue Moon
    MEJOR GUION ADAPTADO
  • Una batalla tras otra
  • Hamnet
  • Frankenstein
  • Bugonia
  • Sueños de trenes
    MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL
  • Valor sentimental (Noruega)
  • Agente secreto (Brasil)
  • Un simple accidente (Francia)
  • Sirāt (España)
  • La voz de Hind (Túnez)
    MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL
  • Mr. Nobody contra Putin
  • Cutting Through Rocks
  • La vecina perfecta
  • The Alabama solution
  • Come See Me In The Good Light
    MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN
  • Arco
  • Las guerreras k-pop
  • Zootrópolis 2
  • Little Amélie
  • Elio
  • MEJOR MONTAJE
  • F1: La película
  • Una batalla tras otra
  • Marty Supreme
  • Los pecadores
  • Valor sentimental
    MEJOR FOTOGRAFÍA
  • Los pecadores
  • Una batalla tras otra
  • Marty Supreme
  • Frankenstein
  • Sueños de trenes
    MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN
  • Frankenstein
  • Los pecadores
  • Hamnet
  • Marty supreme
  • Una batalla tras otra
    MEJOR VESTUARIO
  • Avatar: Fuego y ceniza
  • Frankenstein
  • Los pecadores
  • Hamnet
  • Marty Supreme
    MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA
  • Frankenstein
  • Los pecadores
  • The Smashing Machine
  • Kokuho
  • La hermanastra fea
    MEJOR MÚSICA
  • Bugonia
  • Los pecadores
  • Una batalla tras otra
  • Frankenstein
  • Hamnet
    MEJOR SONIDO
  • F1: La película
  • Los pecadores
  • Una batalla tras otra
  • Frankenstein
  • Sirāt
    MEJOR CANCIÓN ORIGINAL
  • "Golden" (Las guerreras k-pop)
  • "I lied to you" (Los pecadores)
  • "Train Dreams” (Sueños de trenes)
  • “Dear Me” (Diane Warren: Relentless)
  • Sweet dreams of Joy (Viva Verdi)
    MEJORES EFECTOS VISUALES
  • Avatar: Fuego y ceniza
  • Los pecadores
  • F1: La película
  • Jurassic World: El renacer
  • Laberinto en llamas
    MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN
  • Butcher’s Stain
  • A Friend of Dorothy
  • Jane Austen’s Period Drama
  • The Singers
  • Dos personas intercambiando saliva
    MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN
  • Butterfly
  • Forevergreen
  • The Girl Who Cried Pearls
  • Retirement Plan
  • The Three Sisters
    MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL
  • Todas las habitaciones vacías
  • Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
  • Children No More: Were and Are Gone
  • The Devil Is Busy
  • Perfectly a Strangeness

¿Dónde y cuándo se llevarán a cabo los Premios Óscar 2026?

Tras el anuncio de la lista de nominados por parte de la academia de artes de los Premios Óscar, la ceremonia se llevará a cabo el próximo 15 de marzo.

La ceremonia será llevada a cabo en el reconocido teatro: Dolby Theatre de los Ángeles, California, cuyo lugar se ha convertido en uno de los más influyentes a nivel internacional, en donde asisten varias figuras que hacen parte del entretenimiento internacional.

