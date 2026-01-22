Valentino Lázaro le hizo curiosa confesión a Johanna Fadul acerca de sus estrategias: ¿qué le dijo?

Desde el estreno de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, varios internautas han generado una ola de comentarios tras la participación de las celebridades dentro de la competencia.

Además, una de las celebridades más comentadas por parte de los internautas mediante las redes sociales es Valentino Lázaro, quien ha adquirido gran popularidad por sus polémicos comentarios.

Así también, Valentino ha sorprendido a sus seguidores tras su alianza con la actriz Johanna Fadul, con quien presentó algunas diferencias al principio de la competencia, pero en la actualidad han demostrado que se la llevan de buena manera.

Artículos relacionados Talento nacional Reconocida predicadora y creadora de contenido reveló que falleció su bebé: así lo reveló

¿Cuál fue la confesión que le hizo Valentino Lázaro a Johanna Fadul?

Cabe destacar que Valentino se ha destacado al demostrar múltiples estrategias en La casa de los famosos Colombia, en especial, al ser selectivo con sus comentarios y, también, para evaluar el juego de sus otros compañeros.

Esta inesperada confesión le hizo Valentino Lázaro a Johanna Fadul. | Foto: Canal RCN

Con base en esto, Valentino aprovechó la oportunidad para hacerle una inesperada confesión a Johanna acerca del juego que han tenido otras celebridades dentro de la competencia, pues le expresó lo siguiente:

“No está pasando nada acá conmigo en general, siento que hago algún comentario y nadie me responde”, agregó Valentino.

Durante la conversación, Valentino le anunció a Johanna que se siente intimidado cuando lo miran a los ojos. Así también, evaluaron con detalle el método de juego que ha tenido cada participante dentro de la competencia.

Artículos relacionados Nicolás Arrieta Ella es la guapa novia de Nicolás Arrieta, participante de La casa de los famosos Colombia

¿Cuál ha sido el método de juego de Valentino Lázaro en la competencia?

Por su parte, Johanna Fadul ha sido una de las participantes que más ha acaparado la atención mediática tras su alianza con Valentino, en especial al elegirlo su acompañante en su habitación al ser la líder de la semana.

Estas han sido las estrategias de Valentino Lázaro. | Foto: Canal RCN

Desde luego, Valentino ha demostrado que es un gran estratega dentro de la competencia, pues es selectivo al momento de tomar todas sus decisiones, en especial por los vínculos que tiene con otros participantes.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Duelo en el periodismo! Falleció reconocida presentadora de un programa de televisión

Así también, el influenciador ha dividido varias opiniones tras algunas diferencias que ha presentado con Juanse Laverde dentro de la competencia.